Fabregas verso Como-Lazio: "Sarri grande persona, mi ha fatto crescere”. Su Morata...

Quella di quest'anno per Cesc Fabregas sarà la stagione della verità per lui e per il Como . Dopo la salvezza raggiunta in largo anticipo nel primo anno di Serie A dei lombardi, bisognerà valutare quanto la rosa sia pronta per tentare l'ingresso in Europa . Il tecnico spagnolo lo sa e ha subito bacchettato i suoi per un approccio non perfetto relativo alla sfida di Coppa Italia vinta in rimonta contro il Sudtirol .

Fabregas dal Como vuole di più

Cesc Fabregas è tornato sulla sfida vinta in rimonta all'esordio in Coppa Italia per riprendere la sua squadra: "Nell'intervallo ho chiesto a tutti di entrare negli spogliatoi, cosa insolita per me. Non si può sbagliare l'approccio, non è sempre possibile segnare 3 gol in 3 minuti. In campo non c'è Messi, quindi i personalismi vanno lasciati da parte".

Duello Morata - Douvikas per la titolarità

Lo spagnolo ha parlato dell'inserimento dell'attaccante della nazionale iberica, arrivato dal Galatasaray: "Alvaro sta bene e potrebbe giocare. Douvikas però sta spingendo, si giocheranno entrambi il posto”.

Fabregas ritrova Sarri

In panchina sarà interessante anche la sfida tra Fabregas e Sarri, che in passato si sono incrociati nel Chelsea per sei mesi, prima che l'ex centrocampista passasse al Monaco: "Maurizio è una grande persona, conservo un grande ricordo di lui, è uno schietto che va avanti per le sue idee. Quando l’ho incontrato in giro mi ha sempre trattato benissimo. La sua impronta su questa Lazio è visibile. Il fatto che non abbiano fatto mercato lo vedo come un vantaggio".

Zaccagni sogna l'Europa con la Lazio e il Mondiale

Anche Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato di che tipo di stagione attenderà i biancocelesti: "Il Como è una squadra in costruzione che ha speso molti soldi nelle ultime due sessioni. Per me ritrovare Sarri è stato un piacere, per chi non l'ha mai avuto ci vorrà tempo per adattarsi ai suoi schemi. Il mercato bloccato per noi non è un'alibi ma una sfida. Il mio sogno è ritrovare l'Europa con la Lazio e andare al Mondiale".