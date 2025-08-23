Raisport, 6 punte in campo: Rimedio & Pedrotti, Maggioni & Rolandi, Ferrari & Mazzocchi

Scatta la nuova Serie A e parte anche il telecampionato Rai che presenta molte novità . Stasera alle 23.20, "Il sabato al 90°" , condotto da Alberto Rimedio, coadiuvato da Barbara Pedrotti. Quattro anticipi di serie A sul tavolo degli ospiti, Domenico Marocchino e Fulvio Collovati, con le analisi dell’ex arbitro Massimiliano Saccani e incursioni nel mondo dei social media: in studio Valerio Cassetta. “Saremo essenziali tra immagini e voci dei protagonisti, il sabato è una giornata chiave, spesso con le 4 squadre impegnate in Champions League”, sottolinea Rimedio. “Avremo professionalità, chiarezza e rigore informativo”, gli fa eco la Pedrotti.

La nuova Domenica Sportiva è la vera scommessa della direzione di Raisport. Ogni domenica, dalle 22.45, accanto a Simona Rolandi ecco Paolo Maggioni. Fra i commentatori, confermati Adriano Panatta e Lele Adani; due nuovi ingressi:Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino). Il Var è affidato all'ex arbitro Stefano Bergonzi, l'angolo social a Laura Barth. Studio rivoluzionato, con realtà aumentata ed ologrammi. Grafiche dai toni accesi e lavagna tattica. “Storia, tradizione, un rito collettivo che ha 72 anni che si adatta allo scorrere del tempo”, dicono i conduttori. Il lunedì, torna il rito del Processo, intorno alle 23.30. “Il Processo al 90°” sarà condotto da due storici volti di Raisport: Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Guideranno una squadra affiatata e rinnovata, sia nei social sia nelle analisi dei numeri. Da Massimo Tecca all’ex arbitro Stefano Bergonzi, da Marco Tardelli alla new entry Sofia Oranges. Arbitraggi, tifoserie scalmanate, società contro, panchine bollenti. Tutto condito da un pubblico in studio. “Condurre una trasmissione che ha fatto la storia della tv italiana è un immenso onore”, dicono Ferrari e Mazzocchi. “Proveremo ad essere la voce dei tifosi, una voce che da troppo tempo in molti non ascoltano più”.