Zanetti carica il Verona: “Lavoriamo insieme per andare oltre certi limiti“. Su Montipò e Nelsson...

Paolo Zanetti nei giorni scorsi aveva mandato un messaggio chiaro a tutta la dirigenza del Verona , servono 5 giocatori per completare l'organico. Un allarme inviato proprio all'indomani dell' infortunio del fantasista slovacco Tomas Suslov che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà out per almeno 6 mesi. Oltre a questo inconveniente si è aggiunta la situazione relativa a Montipò con il portiere che è alle prese con il rinnovo di contratto, ma di questo se ne parlerà evidentemente a mercato chiuso. Il focus di Zanetti per ora è sull' Udinese che domani alle 18,30 sarà affrontato in trasferta in un inizio di campionato tutt'altro che agevole.

Udinese avversario ostico e dubbi di formazione

Paolo Zanetti nel presentare alla stampa la sfida del Bluenergy Stadium ha parlato dell'Udinese come avversario da prendere con le molle: "Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma le caratteristiche sono rimaste sempre le stesse rispetto a qualche mese fa. Hanno quantità e qualità, ci aspetterà un esordio abbastanza difficile, c'è bisogno di tanta intensità. Giovane dal punto di vista tecnico è un elemento pronto per fare bene in Serie A, ovvio che ha bisogno di tempo considerando che non ha giocato negli ultimi 8-9 mesi. Nelsson per caratteristiche è simile a Coppola e ci aggiunge esperienza, mentre Belghali ha tecnica ma deve acquisire chili per reggere l'impatto con il nostro campionato. Non so chi affiancherà Giovane in attacco e se a destra inserirò Fallou che fino a qualche mese fa giocava in D con la Scafatese. Ebosse rientra, in alternativa dall'inizio può giocare Frese"

Situazione infortuni e mercato da risolvere

Il tecnico dei veneti ha subito precisato che non esiste un caso Montipò, con il portiere che sarà regolarmente al suo posto nonostante siano aperti i discorsi per il rinnovo di contratto: "Il calciatore ne parlerà con la società, ma giocherà senza problemi. Per Valentini che si è fatto male a Cerignola occorreranno due mesi, riguardo Suslov conosciamo l'entità del suo infortunio. Arriveranno cinque giocatori. Ad oggi tutti ci inseriscono all'ultimo posto per la lotta alla salvezza, ma siamo pronti a battagliare e i conti li faremo solamente alla fine. Dobbiamo essere ottimisti e lavorare, sono comunque arrivati calciatori che altrove hanno dimostrato di avere qualità. Contro qualsiasi avversario non partiremo mai battuti. Intanto ringrazio i tifosi che sono venuti in tremila ad incitarci durante l'allenamento precedente alla partenza, spero che tutto ciò possa ripetersi in futuro".