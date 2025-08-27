Florenzi si ritira dal calcio, l'annuncio è da brividi: "Grazie amico mio"

A soli 34 anni , la maggior parte dei quali trascorsi a correre palla al piede lungo la fascia, Alessandro Florenzi annuncia il suo ritiro dal calcio . Il classe '91 ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo ponendo così fine a una carriera che lo ha visto indossare le maglie di Atletico Acilia , Lodigiani , Roma , la sua squadra del cuore e con la quale ha vissuto i suoi anni migliori, Crotone , Valencia , Psg e infine Milan . Con la Nazionale ha vinto l' Europeo nel 2021 , collezionando il totale 18 presenze e cinque reti. Tra le immagini più iconiche della sua carriera, la corsa in tribuna per andare ad abbracciare la nonna dopo un gol all'Olimpico al Cagliari il 21 settembre 2014.

Florenzi annuncia il ritiro: il post sui social

Svincolatosi proprio dai rossoneri a giugno, il calciatore ha deciso di dire basta e per farlo ha scelto i social, pubblicando un video mentre gioca con dei bambini in un campetto sterrato di periferia, accompagnato da un messaggio emozionante: "Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".