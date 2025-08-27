Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Massimo Moratti in terapia intensiva, ricoverato per polmonite: le condizioni

Momenti di grande apprensione per l'ex presidente dell'Inter: ecco cosa hanno fatto sapere i medici dell’Istituto Humanitas di Rozzano
1 min
Massimo Moratti in terapia intensiva, ricoverato per polmonite: le condizioni© Marco Canoniero

ROZZANO (Milano) - Momenti di forte apprensione per l’Inter e per tutto il calcio italiano. Massimo Moratti, storico ex presidente nerazzurro, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Da ambienti sportivi milanesi si apprende che i medici avrebbero riferito che le condizioni dell’ottantenne dirigente non sarebbero critiche, ma comunque serie e delicate. Moratti sarebbe stato infatti intubato, avendo difficoltà a respirare autonomamente. La famiglia e lo staff sanitario mantengono il massimo riserbo, mentre i tifosi interisti attendono con apprensione sviluppi positivi.

Moratti, il legame con l'Inter

L’ex patron aveva partecipato lo scorso maggio, per i suoi 80 anni, a una grande festa a sorpresa, insieme a tantissime delle vecchie glorie che hanno segnato la sua presidenza, dal 1995 al 2013. Un segno di quanto la sua figura resti centrale nella storia e nell’identità del club, passata dopo di lui per diverse mani straniere. Oggi, la notizia del suo ricovero ha fatto rapidamente il giro dei media e ha scosso il mondo sportivo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio