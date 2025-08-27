Massimo Moratti in terapia intensiva, ricoverato per polmonite: le condizioni

ROZZANO (Milano) - Momenti di forte apprensione per l’Inter e per tutto il calcio italiano. Massimo Moratti, storico ex presidente nerazzurro, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Da ambienti sportivi milanesi si apprende che i medici avrebbero riferito che le condizioni dell’ottantenne dirigente non sarebbero critiche, ma comunque serie e delicate. Moratti sarebbe stato infatti intubato, avendo difficoltà a respirare autonomamente. La famiglia e lo staff sanitario mantengono il massimo riserbo, mentre i tifosi interisti attendono con apprensione sviluppi positivi.