Douglas Luiz e Savona, arriva Mourinho! Licenziato dal Fenerbahce, si aprono le porte della Premier

L'eliminazione dai playoff della Champions League costa cara a José Mourinho. L’allenatore portoghese, approdato al Fenerbahce all’inizio della stagione 2024-2025 con grandi ambizioni e un mercato importante alle spalle, è stato sollevato dall’incarico dopo la prematura eliminazione dai playoff della competizione europea. Un doppio confronto contro il Benfica, conclusosi con un pareggio a reti inviolate all’andata e una sconfitta di misura al ritorno, è stato fatale per lo ‘Special One’. Le aspettative erano alte, così come l’investimento della società sul mercato: la dirigenza aveva costruito una rosa competitiva con ben 46 milioni di euro investiti per rinforzare l’organico: Skriniar, Nen, Amrabat, Brown ed Edson Alvarez erano stati i colpi di mercato. La delusione per l’ennesima assenza dalla massima competizione europea ha spinto il club a cambiare rotta. L’epilogo è arrivato con un comunicato ufficiale e ora per l'ex tecnico di Roma e Inter si aprono le porte di un suggestivo ritorno in Premier League.
L’esonero di Mourinho: il comunicato ufficiale
La sconfitta contro il Benfica ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Fenerbahçe, dopo attente riflessioni interne, ha deciso di esonerare José Mourinho. La notizia è stata ufficializzata con una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, in cui si legge: "La collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra prima squadra di calcio professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine". Il club ha poi ringraziato il tecnico per “l’impegno e i contributi offerti” e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera. Un epilogo amaro, che conferma come neppure un nome blasonato come quello dello Special One sia garanzia di successo immediato. Il progetto è durato poco più di un anno e si è concluso con un fallimento tecnico e sportivo che ora costringerà il Fenerbahçe a ripartire da una nuova guida tecnica.
Mourinho e la buonuscita dal Fenerbahce
Dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul futuro economico di José Mourinho dopo la sua recente separazione dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato dall’emittente turca NTV, il tecnico portoghese e il suo staff riceveranno una liquidazione complessiva pari a circa 15 milioni di euro a seguito dell’esonero. Lo Special One, che aveva firmato un contratto valido per un'ulteriore stagione con il club di Istanbul, avrebbe diritto a percepire un compenso netto di circa 9 milioni di euro per la rescissione anticipata dell'accordo. La cifra totale, considerando anche gli emolumenti spettanti ai membri del suo staff tecnico, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro complessivi. L’esperienza del tecnico lusitano sulla panchina del Fenerbahce, sebbene breve, è stata intensa e ricca di partite. In 62 incontri ufficiali disputati tra campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, Mourinho ha raccolto 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Numeri che raccontano di una gestione certamente combattiva, ma che non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi prefissati dal club, portando così alla decisione di interrompere anticipatamente il rapporto. E intanto dalla Premier provano a sondare il terreno per un ritorno in Inghilterra dello Special One...
Suggestione Premier League per Mourinho
Da giorni i media britannici parlano con sempre più insistenza di un possibile ritorno di José Mourinho in Premier League. Con la separazione dal Fenerbahçe ormai ufficiale, l’idea ha preso corpo e il Nottingham Forest, come riportato dai quotidiani inglesi, sembra essere il club più interessato ad accoglierlo. La posizione di Nuno Espirito Santo è infatti in bilico, e la dirigenza del Forest starebbe valutando un cambio di guida tecnica per dare una scossa alla stagione. In caso di approdo a Nottingham, Mourinho ritroverebbe due giocatori che hanno salutato da poco la Juve: Douglas Luiz e Savona, entrambi trasferitisi dai bianconeri al club inglese in questa finestra di mercato. In particolare, il giovane difensore italiano è partito, direzione Londra, questa mattina da Linate, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra. Questa opzione, però, può trovare difficoltà per la presenza di Lina Souloukou. L'ex Roma, infatti, è CEO del club inglese e i suoi rapporti con lo Special One non erano proprio idilliaci ai tempi della Capitale. Ma sul portoghese ora potrebbe essere un nuovo ritorno di fiamma con lo United.
Crisi Manchester United e c'è l'idea Mourinho
Su José Mourinho irrompe nuovamente l'interesse del Manchester United. I Red Devils, reduci da stagioni deludenti, attraversano una profonda crisi di risultati e identità. L'ultimo trofeo importante risale all'Europa League conquistata nel 2016-17, proprio con lo Special One alla guida. L'umiliante eliminazione in Carabao Cup contro il Grimsby Town, squadra della quarta divisione inglese, ha ulteriormente scosso l'ambiente. La tensione è palpabile tra la delusione dei tifosi e quella della società, soprattutto dopo gli investimenti fatti. Le parole del tecnico Amorim, "I tifosi e la squadra mi sembrano abbiano parlato chiaro", suonano come un possibile preludio all'addio. In questo clima di incertezza, prende piede l'ipotesi clamorosa di un ritorno di Mourinho a Old Trafford. Il portoghese potrebbe essere chiamato per risollevare un gruppo in difficoltà.
L'eliminazione dai playoff della Champions League costa cara a José Mourinho. L’allenatore portoghese, approdato al Fenerbahce all’inizio della stagione 2024-2025 con grandi ambizioni e un mercato importante alle spalle, è stato sollevato dall’incarico dopo la prematura eliminazione dai playoff della competizione europea. Un doppio confronto contro il Benfica, conclusosi con un pareggio a reti inviolate all’andata e una sconfitta di misura al ritorno, è stato fatale per lo ‘Special One’. Le aspettative erano alte, così come l’investimento della società sul mercato: la dirigenza aveva costruito una rosa competitiva con ben 46 milioni di euro investiti per rinforzare l’organico: Skriniar, Nen, Amrabat, Brown ed Edson Alvarez erano stati i colpi di mercato. La delusione per l’ennesima assenza dalla massima competizione europea ha spinto il club a cambiare rotta. L’epilogo è arrivato con un comunicato ufficiale e ora per l'ex tecnico di Roma e Inter si aprono le porte di un suggestivo ritorno in Premier League.
L’esonero di Mourinho: il comunicato ufficiale
La sconfitta contro il Benfica ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Fenerbahçe, dopo attente riflessioni interne, ha deciso di esonerare José Mourinho. La notizia è stata ufficializzata con una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, in cui si legge: "La collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra prima squadra di calcio professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine". Il club ha poi ringraziato il tecnico per “l’impegno e i contributi offerti” e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera. Un epilogo amaro, che conferma come neppure un nome blasonato come quello dello Special One sia garanzia di successo immediato. Il progetto è durato poco più di un anno e si è concluso con un fallimento tecnico e sportivo che ora costringerà il Fenerbahçe a ripartire da una nuova guida tecnica.
Mourinho e la buonuscita dal Fenerbahce
Dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul futuro economico di José Mourinho dopo la sua recente separazione dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato dall’emittente turca NTV, il tecnico portoghese e il suo staff riceveranno una liquidazione complessiva pari a circa 15 milioni di euro a seguito dell’esonero. Lo Special One, che aveva firmato un contratto valido per un'ulteriore stagione con il club di Istanbul, avrebbe diritto a percepire un compenso netto di circa 9 milioni di euro per la rescissione anticipata dell'accordo. La cifra totale, considerando anche gli emolumenti spettanti ai membri del suo staff tecnico, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro complessivi. L’esperienza del tecnico lusitano sulla panchina del Fenerbahce, sebbene breve, è stata intensa e ricca di partite. In 62 incontri ufficiali disputati tra campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, Mourinho ha raccolto 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Numeri che raccontano di una gestione certamente combattiva, ma che non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi prefissati dal club, portando così alla decisione di interrompere anticipatamente il rapporto. E intanto dalla Premier provano a sondare il terreno per un ritorno in Inghilterra dello Special One...