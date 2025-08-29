Douglas Luiz e Savona, arriva Mourinho! Licenziato dal Fenerbahce, si aprono le porte della Premier

L'eliminazione dai playoff della Champions League costa cara a José Mourinho . L’allenatore portoghese, approdato al Fenerbahce all’inizio della stagione 2024-2025 con grandi ambizioni e un mercato importante alle spalle, è stato sollevato dall’incarico dopo la prematura eliminazione dai playoff della competizione europea. Un doppio confronto contro il Benfica , conclusosi con un pareggio a reti inviolate all’andata e una sconfitta di misura al ritorno , è stato fatale per lo ‘Special One’. Le aspettative erano alte, così come l’investimento della società sul mercato: la dirigenza aveva costruito una rosa competitiva con ben 46 milioni di euro investiti per rinforzare l’organico: Skriniar, Nen, Amrabat, Brown ed Edson Alvarez erano stati i colpi di mercato. La delusione per l’ennesima assenza dalla massima competizione europea ha spinto il club a cambiare rotta. L’epilogo è arrivato con un comunicato ufficiale e ora per l'ex tecnico di Roma e Inter si aprono le porte di un suggestivo ritorno in Premier League.

L’esonero di Mourinho: il comunicato ufficiale

La sconfitta contro il Benfica ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Fenerbahçe, dopo attente riflessioni interne, ha deciso di esonerare José Mourinho. La notizia è stata ufficializzata con una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, in cui si legge: "La collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra prima squadra di calcio professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine". Il club ha poi ringraziato il tecnico per “l’impegno e i contributi offerti” e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera. Un epilogo amaro, che conferma come neppure un nome blasonato come quello dello Special One sia garanzia di successo immediato. Il progetto è durato poco più di un anno e si è concluso con un fallimento tecnico e sportivo che ora costringerà il Fenerbahçe a ripartire da una nuova guida tecnica.

Mourinho e la buonuscita dal Fenerbahce

Dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul futuro economico di José Mourinho dopo la sua recente separazione dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato dall’emittente turca NTV, il tecnico portoghese e il suo staff riceveranno una liquidazione complessiva pari a circa 15 milioni di euro a seguito dell’esonero. Lo Special One, che aveva firmato un contratto valido per un'ulteriore stagione con il club di Istanbul, avrebbe diritto a percepire un compenso netto di circa 9 milioni di euro per la rescissione anticipata dell'accordo. La cifra totale, considerando anche gli emolumenti spettanti ai membri del suo staff tecnico, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro complessivi. L’esperienza del tecnico lusitano sulla panchina del Fenerbahce, sebbene breve, è stata intensa e ricca di partite. In 62 incontri ufficiali disputati tra campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, Mourinho ha raccolto 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Numeri che raccontano di una gestione certamente combattiva, ma che non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi prefissati dal club, portando così alla decisione di interrompere anticipatamente il rapporto. E intanto dalla Premier provano a sondare il terreno per un ritorno in Inghilterra dello Special One...