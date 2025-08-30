Tuttosport.com

Massimo Moratti estubato: le novità sulla polmonite e sulle condizioni  

Aggiornamenti positivi sulla salute dell'ex presidente dell'Inter: ha parlato per alcuni minuti con i parenti
Massimo Moratti estubato: le novità sulla polmonite e sulle condizioni  © AG ALDO LIVERANI SAS
MILANO - Le condizioni di Massimo Moratti mostrano segnali di miglioramento, seppur con la dovuta cautela. L'ex presidente dell'Inter, ricoverato martedì scorso nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite, è stato estubato e ha ripreso a respirare senza supporto meccanico. Un passo avanti significativo per l'ottantenne ex dirigente nerazzurro, che tuttavia dovrà affrontare con gradualità l'adattamento a questa nuova fase clinica, sotto l'attenta osservazione dello staff medico. L'ex presidente dell'Inter ha parlato per alcuni minuti con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy.

