Tavolino Inter da revocare, pure uno come Carraro riesce a indignarsi… 

Alla fine lo ha detto pure lui. Franco Carraro, l’uomo per tutte le stagioni, già senatore, ministro, sindaco di Roma prima che una nuova legge elettorale ci permettesse di scegliere direttamente la guida delle nostre città, presidente del Milan e poi mille volte della FIGC, da ultimo fino alla famigerata estate del 2006. L’uomo che, a fidarci di quanto riportarono rinomati addetti ai lavori, disse in un Consiglio Federale che per il caso Recoba non avrebbe mandato in B Moratti che aveva il merito di avere speso 600 miliardi per l’Inter. Il presidente FIGC che prima di Inter-Juve ha una sola indicazione da dare a Bergamo: “l’importante è che Rodomonti non favorisca la Juventus, affossare l’ Inter creerebbe troppi casini sia per lui che per il campionato” , tanto che il designatore recepisce al volo e intima al direttore di gara, nel dubbio, di pensare “a chi sta dietro piuttosto che a chi sta davanti” (dietro era l’Inter, come da tradizione) e infatti Rodomonti grazia Toldo da un rosso clamoroso agevolando così il pari nerazzurro in rimonta. Tutto questo negli anni in cui la Cupola governa tutto a favore della Juve e a spese dell’Inter, si intende.

I mille volti di Carraro e la fiera dell'Est

L’ex ministro che non vuole che la Fiorentina retroceda. L’ex sindaco che vuole dare una mano alla Lazio. Che vuole trovare un proprietario per il Napoli. L’ex presidente rossonero che ancora oggi afferma la legittimità della revoca dei due scudetti bianconeri (sempre opportuno ricordare che uno dei due campionati non era neanche oggetto di inchiesta) e ricostruisce in modo bizzarro cosa accadde in quel periodo: in breve, lui chiama Collina per proporgli di fare il designatore, l’arbitro viareggino informa subito il milanista Meani, quest’ultimo racconta tutto a Bergamo e Pairetto i quali, non si sa bene perché, a quel punto si affiderebbero a Moggi (e perché non al loro recente confidente Meani?), che al mercato suo padre comprò. L’ex senatore che, tuttavia, sconquassa il racconto mediocre e conformista dei nostri pavidi media su Calciopoli, spiegando quello che chiunque sa perfettamente sin dall’inizio: il tavolino 2006 è surreale, quello scudetto non andava assegnato ai nerazzurri già all’inizio. Figuriamoci, aggiungiamo, quando alcuni anni dopo è emerso tutto quanto era stato nascosto sui dirigenti interisti e le loro allegre conversazioni con designatori e arbitri. Alla fine, insomma, lo ha detto pure lui. Quando non fa più male e non gli costa più nulla: nel settembre del 2025, con vent’anni di ritardo.