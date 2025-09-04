Squalifica di un anno per il portiere 13enne picchiato dal padre dell'avversario: la motivazione

Un video registrato dagli spalti e poi diffusosi rapidamente fa un sunto dell'accaduto. La partita tra Volpiano e Carmagnola termina con la vittoria di misura di questi ultimi. Il finale di partita è concitato, parte qualche sfotto e scatta il parapiglia sul rettangolo di gioco. Due ragazzi, tra cui Thomas, arrivano a scontrarsi, ed è a quel punto che dagli spalti scende in campo il papà di uno dei giocatori del Carmagnola scagliandosi contro il portiere 13enne , colpendolo fin quando i dirigenti non sono riusciti a bloccarlo. Thomas è stato poi subito trasportato all'ospedale Martini di Torino per gli accertamenti del caso: il padre aggressore è stato denunciato per lesioni.

"La partita era stata molto accesa e alla fine tra i ragazzi c'erano stati degli sfottò, come spesso capita, ma mai avrei pensato di vedere una cosa del genere - ha poi raccontato l'allenatore del Volpiano Pianese Under 14, Andrea Mirasola -. Quando abbiamo visto questo genitore del Carmagnola picchiare il nostro portiere ci siamo buttati in mezzo per fermarlo, abbiamo davvero temuto per l'incolumità del nostro giocatore. Io, il mio staff e i ragazzi siamo sotto shock".

L'invito della Roma e di Svilar

Una storia che ha avuto diffusione a macchia d'olio arrivando alla ribalta nazionale. Della questione ne ha parlato in queste ore anche Mile Svilar, portiere della Roma, che ha invitato Thomas all'Olimpico. "Ciao Thomas, ho letto la tua storia e ho visto il video della violenza che hai subìto", esordisce così il portiere giallorosso in un video pubblicato sui social del club. "Sono rimasto sconvolto, questa violenza non può esistere. Noi portieri siamo spesso soli in campo, ma questa volta siamo tutti con te, io e tutta l'AS Roma. Tornerai più forte di prima, quando vuoi ti aspettiamo all'Olimpico".