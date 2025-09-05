David brilla e trascina il Canada in Romania. 20' per Adzic, Thuram in panchina

Thuram-Adzic, com'è andata

Nei match validi per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali, sorride la Francia, che si impone 2-0 in Polonia contro l'Ucraina grazie ai gol di Olise al 10' e Mbappé all'82': il neo-milanista Rabiot subentra a Barcola al 76', mentre restano 90' in panchina i fratelli Thuram e Theo Hernandez. Cade 2-0 in casa la Repubblica Ceca (Cerv al 3' e Cerny al 97'), il Montenegro di Vasilije Adzic, protagonista negli ultimi 20' di gioco. Sugli altri campi, oltre all'Italia, cinquine anche di Islanda e Grecia, rispettivamente ad Azerbaigian e Bielorussia, poker di Israele alla Moldavia e della Svizzera al Kosovo e vittoria di misura della Croazia nelle Far Oer. Chiudono il quadro i pareggi tra Danimarca e Scozia (0-0) e Slovenia-Svezia (2-2).

