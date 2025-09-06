“Savona via mi ha sorpreso, Bremer il migliore. Guidolin il tecnico che mi ha cambiato”

L’ex fenomenale terzino destro non ha dubbi: «Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato». Firmato Maicon. L’ex esterno nerazzurro è rimasto legatissimo all’Inter con cui ha vinto tutto, scrivendo la storia nel 2010 col Triplete. Tanto che ancora oggi - ogniqualvolta viene in Italia - si muovono centinaia di tifosi per incontrarlo come accaduto ieri a Roseto per “Uno Spettacolo di Cena”, evento organizzato dalla Nardone Eventi di Francesco Nardone in favore della “Fondazione Per il Tuo Cuore” per la prevenzione sulle malattie cardiovascolari. Partiamo subito forte: chi è la favorita per lo Scudetto?

«Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte».



I nerazzurri in estate hanno scommesso sul suo amico Chivu in panchina. Se lo aspettava?

«Cristian quando giocava era già una sorta di allenatore in campo. Lui e il Cuchu Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico durante gli allenamenti. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera in panchina e sono convinto possa fare davvero bene con l’Inter. È molto preparato».



Caratterialmente può reggere le pressioni di una piazza esigente come quella interista col peso dell’eredità lasciata da Inzaghi?

«Certo che sì. Chivu è un gentleman e una persona eccezionale dal punto di vista umano, ma si sa far rispettare quando serve».



Dumfries nei mesi scorsi ha raccontato di ispirarsi a lei. Le piace come suo erede?

«Moltissimo. Ho apprezzato tantissimo queste sue parole. Denzel è veramente forte e ha un po’ delle mie caratteristiche. Fa la differenza sulla fascia».



Restando in tema di terzini: il suo podio dei migliori laterali destri della Serie A?

«In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori».



Adesso la Roma si è rinforzata col brasiliano Wesley.

«Hanno fatto un bel colpo. Wesley è veramente bravo: ha tanta corsa e qualità. Può far molto bene in giallorosso con Gasperini, il cui arrivo sono convinto riporterà la Roma in Champions».



Tra i giovani terzini invece c’è qualcuno che l’ha colpita?

«Mi era piaciuto parecchio Savona la scorsa stagione. Pensavo potesse diventare un punto fermo della Juve: la sua cessione mi ha molto sorpreso».