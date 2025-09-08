Bremer, rivelazioni sull'infortunio e sui messaggi di Openda: "Sono sicuro che..."

La Juventus, rispetto alla passata stagione, può contare uovo acquisto che conosce benissimo l'ambiente bianconero come Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è tornato titolare al centro della difesa e nelle prime uscite ha dato la sensazione di garantire compattezza ed equilibrio ad un reparto che lo scorso anno era stato messo sotto esame sia con Thiago Motta che con Tudor e risentiva proprio dell'assenza dell'ex Torino, nonostante gli interventi di gennaio sul mercato per cercare di tamponare. Bremer ha parlato durante l'episodio di Smal Talks, e sui social è stato pubblicato un piccolo estratto in cui si parla dell'infortunio di un avvenuto durante la gara di Champions League contro il Lipsi
Bremer, dall'infortunio al nuovo incontro con Openda
Sui propri profili social, la Juventus ha pubblicato un passaggio video nel quale il difensore fa riferimento all'infortunio risalente allo scorso 2 ottobre che gli provocò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tutto questo avvenne dopo il contatto con Lois Openda, neoacquisto della Juventus e proprio come se fosse uno scherzo del destino, nuovo compagno di squadra di Gleison: "Sono cose che capitano. Subito dopo la partita di Lipsia lui mi ha scritto e mi ha chiesto scusa, ammettendo la sua involontarietà"- ha rivelato il centrale brasiliano. "Quel movimento l'avevo già ripetuto mille volte, ma doveva andare così. Alla Continassa non l'ho incrociato ancora, ma sono sicuro che mi chiederà ancora scusa".
