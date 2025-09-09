Tuttosport.com

David non punge, decide Cornelius: altra vittoria per il Canada

La nazionale canadese vince 1-0 l’amichevole contro il Galles: a secco l’attaccante della Juventus
Seconda vittoria in pochi giorni per il Canada. La nazionale canadese, dopo aver battuto con il punteggio di 3-0 la Romania, ha vinto anche l’amichevole disputata a Swansea contro li Galles, ottenendo il secondo successo di fila. Titolare dal primo minuto l’attaccante della Juventus Jonathan David, che però non è riuscito a trovare la via del gol. Il centravanti bianconero, che aveva segnato contro la Romania, è rimasto a secco: a decidere la gara è la rete realizzata da Cornelius al 41’ minuto di gioco del primo tempo. Nella ripresa, David è uscito dal campo: al suo posto è entrato Hoilett

© RIPRODUZIONE RISERVATA