David non punge, decide Cornelius: altra vittoria per il Canada

Seconda vittoria in pochi giorni per il Canada. La nazionale canadese, dopo aver battuto con il punteggio di 3-0 la Romania, ha vinto anche l’amichevole disputata a Swansea contro li Galles, ottenendo il secondo successo di fila. Titolare dal primo minuto l’attaccante della Juventus Jonathan David, che però non è riuscito a trovare la via del gol. Il centravanti bianconero, che aveva segnato contro la Romania, è rimasto a secco: a decidere la gara è la rete realizzata da Cornelius al 41’ minuto di gioco del primo tempo. Nella ripresa, David è uscito dal campo: al suo posto è entrato Hoilett.