Fascino, spettacolo e imprevedibilità: ripartono le coppe europee nella casa dello sport di Sky

Milano, 10 settembre 2025. Fascino, spettacolo e imprevedibilità: le Coppe Europee rappresentano il meglio che il calcio continentale possa offrire e anche quest’anno vivranno la loro straordinaria stagione nella Casa dello Sport di Sky.su Sky e in streaming su NOW tornano le notti dedicate alle tre competizioni UEFA – Champions, Europa e Conference League - distribuite su 53 grandi serate, per un’avventura unica che abbraccerà in totale ben 527 partite live. Si inizia con la regina, la UEFA, con il nuovo format che un anno fa ha moltiplicato spettacolo, brividi ed emozioni, con più partite e più scontri tra le big già dalla prima giornata. Su Sky è possibile vivere in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Stesso format di successo per UEFAe UEFA, le due competizioni del giovedì in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol. Grande attesa per le 7 squadre italiane protagoniste dell’avventura europea:in UEFA Champions League,in UEFA Europa League,in UEFA Conference League. Il massimo impegno editoriale per un legame, quello tra Sky e le Coppe UEFA, che durerà fino al 2027: la copertura delle settimane europee per i tifosi e gli appassionati sarà completa e capillare, a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle 7 squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match. Sarà quindi una stagione da Oscar, come suggerisce anche la nuova campagna firmata dalla Sky Creative Agency, on air in queste settimane in tv e su digital. Protagonisti il regista premio Oscar®e la voce del calcio di Skyche s’incontrano in uno stadio San Siro vuoto e notturno. Sotto i riflettori, il dialogo tra i due è sospeso tra calcio e cinema, tra imprevedibilità e talento puro. Mentre Sorrentino confessa a Caressa l’impossibilità di scrivere un copione sulla UEFA Champions League, troppo imprevedibile e piena di colpi di scena, scorrono le immagini dei momenti più emozionanti della passata stagione. Il messaggio è chiaro e diretto: la UEFA Champions League è lo spettacolo più imprevedibile del mondo.