MILANO, 11 settembre 2025 – DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e il gruppo televisivo commerciale più importante d'Italia nonché uno dei maggiori d'Europa hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello de LALIGA EASPORTS.

La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa sempre più solida. I tifosi continueranno a vivere, per ogni giornata di campionato, tutte le emozioni de LALIGA su DAZN - partner d’eccellenza del massimo campionato spagnolo – mentre su Mediaset verranno trasmesse in co-esclusiva, nel corso della stagione, sei tra i migliori 380 match in programma.

“L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte”, commenta Stefano Azzi, CEO DAZN Italia. “DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EASPORTS e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi”.

Stefano Sala, CEO MFE Adv, dichiara: “Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della SerieA in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid Barcelona al derby di Madrid – partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti.”