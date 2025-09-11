Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Su Canale 5 al via il nuovo programma "Pressing - Nel cuore dello sport"

Andrà in onda domenica 14 settembre in seconda serata: in conduzione Alberto Brandi e Monica Bertini
2 min
Su Canale 5 al via il nuovo programma "Pressing - Nel cuore dello sport"© Mediaset

Cologno Monzese, 11 settembre 2025 - Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 “Pressing – Nel cuore dello sport”, evoluzione dell’iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al calcio, saranno commentati anche i grandi momenti degli altri sport. 

A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche di Mediaset con Guida al Campionato e Controcampo, e Monica Bertini

“Pressing – Nel cuore dello sport” rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo con linguaggi e prospettive sempre più vicine al pubblico e sempre con competenza, ritmo e approfondimento. 

Accanto ai due conduttori, spazio a un parterre di opinionisti e ospiti d’eccezione: tra le new entry spicca l’olimpionico Clemente Russo, (ha preso parte a quattro Olimpiadi) e grandissimo tifoso del Napoli. 

Nel nuovo “Pressing” i veri protagonisti saranno i fenomeni e le loro imprese. Inoltre, analisi, interviste, collegamenti e highlights della giornata di Serie A che riparte dopo la sosta. Occhi puntati sull’attesissimo big match “Juventus-Inter” e sul posticipo “Milan-Bologna” commentati anche da tre grandi campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio