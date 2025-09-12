Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il coraggio di Protti: "L'ospite fa visita alle mie vertebre, ora radioterapia"

Il bomber che nela sua carriera ha segnato 257 gol fra Rimini,  Livorno, Virescit, Messina, Lazio, Bari, Napoli e Reggiana, lotta duramente contro il cancro. Ha già subito un intervento e 8 sedute di chemio. Toccanti le parole per i tifosi: "Grazie a tutti per il vostro affetto, siete meravigliosi"
Xavier Jacobelli
1 min
Il coraggio di Protti: "L'ospite fa visita alle mie vertebre, ora radioterapia" © LAPRESSE

Protti non molla. Protti non si arrende. Protti combatte ogni giorno contro il cancro che l'ha aggredito. E con il coraggio e la forza d'animo che lo contraddistinguono, pubblica su Instagram l'aggiornamento delle sue condizioni, preparandosi a un nuovo ciclo di cure. "Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia, l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro af

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte