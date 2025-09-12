Il coraggio di Protti: "L'ospite fa visita alle mie vertebre, ora radioterapia"

Il bomber che nela sua carriera ha segnato 257 gol fra Rimini, Livorno, Virescit, Messina, Lazio, Bari, Napoli e Reggiana, lotta duramente contro il cancro. Ha già subito un intervento e 8 sedute di chemio. Toccanti le parole per i tifosi: "Grazie a tutti per il vostro affetto, siete meravigliosi"

Xavier Jacobelli Pubblicato il 12 settembre 2025, 17:11 1 min