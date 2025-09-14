Chi ha voglia di ricordare il giovane calciatore Al Sultan?  

TORINO - Mentre si festeggia o ci si arrabbia per i risultati della terza di campionato, c'è chi il profumo del prato, lo sentirà solo più dal paradiso. "C'è un Dio speciale per i bambini". Se c'è davvero, è lì che si trova Mohammed Al Sultan, giovane campione dell'Al-Hilal Sports Club di Gaza : l'ultimo delle decine di migliaia di bambini vittime di quella cosa che si chiama guerra, ma che guerra non è più. È sterminio, massacro. Scegliete voi la parola più politicamente corretta. Tanto il risultato non cambia. Se quel Dio non c'è, allora c'è solo una vita che si spegne, insieme ai sogni. Futuri calciatori, scienziati, scrittori, idraulici, se c'è un paradiso si trasformeranno in angeli, ma intanto scompaiono dalla terra, per fare spazio ai token di "Gaza Riviera", lì dove tra dieci anni rischiamo di vedere Israele-Italia, giocando sul sangue dei bambini. Mohammed è arrivato cadavere all'ospedale di Al-Shifa , adagiato su un carretto, insieme a suo papà e 14 componenti della sua famiglia , colpiti da un bombardamento israeliano, venerdì mattina. Tutti morti.

Perché lo sport tace?



Non ci sarà un minuto di silenzio per lui, cosi come per nessuno dei dieci giovanissimi calciatori di Gaza che hanno perso la vita finora. Chi alza la testa? Chi alza la testa? Vorrei che sport si fermasse, che incrociasse la braccia e non scendesse in campo, per ricordare che il mondo non è fatto di compartimenti stagni, ma è un flusso di vasi comunicanti che unisce un campo di calcio a un campo di guerra, dove non muoiono solo soldati, ma giovani calciatori come Al Sultan.

La voce di Salah



Solo Mohammed Salah ha timidamente contestato l'Uefa, quando non ha specificato nel suo comunicato le cause della morte di Suleiman Al-Obeid, il Pelè della Palestina, schiacciato da un carro armato, mentre faceva la fila nel sud di Gaza per raccogliere del cibo. E l'Uefa non ha gradito. Così, a furia di coprirsi gli occhi, la gioia per un 4-3, o di un 3-1 si trasforma in una morsa nello stomaco, perché un bambino che muore, non è solo figlio di suo madre, ma di tutte le madri del mondo.