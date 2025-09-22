Pallone d’Oro, la classifica: Donnarumma in top 10! La posizione di McTominay, Lautaro e Dumfries

PARIGI (Francia) - Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d'Oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall'11° al 33° posto dove non figura il portiere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa . Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay, 18°, tra i protagonisti dello Scudetto vinto dal Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter, 20°.

Clamoroso Vinicius

Continuano ad essere svelati i nomi dei giocatori che non stanno nelle prime posizioni per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Colpo di scena su Vinicius del Real Madrid, passato dall'ottavo posto nel 2022, al sesto nel 2023, fino secondo dello scorso anno: adesso - però - il brasiliano è scivolato al 16esimo posto. Fuori dalla top ten anche altri big del calcio europeo come Khvicha Kvaratskhelia del Psg, Harry Kane del Bayern Monaco e Robert Lewandowski del Barcellona.

Le posizioni di Girelli e Cantore

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale italiana semifinalista, si è classificata al 16° posto nella classifica finale del Pallone d'Oro femminile. Più indietro l'altra azzurra in nominations, Sofia Cantore, che ha lasciato le bianconere la scorsa estate per tentare l'avventura negli Stati Uniti con il Washington Spirit, e si è piazzata 24ª.