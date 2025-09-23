Tuttosport.com

La squadra di Ferrazza vince 1-0 contro la Scozia grazie al gol decisivo di Simone Ranzato, ora la sfida contro la Francia campione del mondo
4 min
Italia nella storia! Semifinale all’Europeo di Powerchair Football e pass Mondiale

LIGNANO SABBIADORO - Un gol per entrare nella storia. Per la prima volta, il prossimo anno in Argentina, l’Italia giocherà il Mondiale di Powerchair Football: una qualificazione resa possibile grazie alla vittoria per 1-0 contro la Scozia in quella che era la partita decisiva per accedere alle semifinali dell’EPFA Nations Cup, campionato europeo che l’Italia sta ospitando per la prima volta a Lignano Sabbiadoro. Ci ha pensato Simone Ranzato, numero 10 e giocatore più rappresentativo della Nazionale, a segnare il gol decisivo per la squadra di Marco Ferrazza, che chiude la fase a gironi al secondo posto del Gruppo B, alle spalle dell’Inghilterra contro cui sabato era arrivata l’unica sconfitta in questa prima fase. Italia seconda con 7 punti per effetto delle vittorie contro la Danimarca all’esordio e contro gli scozzesi, e che vale l’accesso alla semifinale in programma domani alle 14 contro la Francia campione del mondo, prima nel Gruppo A a punteggio pieno e con 27 gol segnati in quattro partite (Inghilterra-Belgio l’altra semifinale alle 16.15). Un match difficilissimo per gli Azzurri, ma che arriverà dopo una giornata che porta il Powerchair Football – il calcio in carrozzina – su vette mai toccate prima.

Le parole

Al triplice fischio è iniziata la festa, in campo e sulle tribune, dove le famiglie degli Azzurri e tutti i tifosi cantano e sventolano il tricolore. Scende qualche lacrima in tribuna, i genitori arrivano sul parquet ad abbracciare i figli: volti commossi, quelli di chi lotta quotidianamente al loro fianco. Oggi tutti insieme possono godersi una giornata memorabile. “Abbiamo fatto la storia – le parole di Andrea Piccillo, presidente della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport –. Dietro questo risultato ci sono impegno, umiltà, passione di tutti i componenti della Nazionale. Un impegno che non ha eguali. Sapevamo di partire da ultimi, saremo sicuramente tra le prime quattro. Siamo felicissimi, ma abbiamo la possibilità di continuare a sognare domani in semifinale contro i campioni del mondo”. Un risultato, questo, che accende i riflettori su una disciplina che in Italia è praticata soltanto dal 2020: “Si è creata un’attenzione enorme su questo Europeo, grazie anche al lavoro della Federazione e del supporto del Comitato Italiano Paralimpico. Un risultato che mi sento di condividere con tutti”. “Devo soltanto ringraziare i ragazzi, abbiamo lavorato per sei mesi per questo traguardo – ha aggiunto il Ct Marco Ferrazza –. Un’esperienza incredibile, un risultato storico e non potrei essere più orgoglioso di loro”.

I protagonisti

Il capitano Simone Ranzato, il vicecapitano Gabriel Mindru, il portiere Emiliano Bortoluzzi (che ieri aveva parato un rigore contro la Scozia), e ancora Gabriele Torcutti, Gabriele Zoggia, Giovanni Bernabé Capra, Aly Youssef e Irene Infantino: eccoli i protagonisti di questa straordinaria impresa, guidati dal ‘condottiero’ Marco Ferrazza, dal suo vice Carlo Impera e da uno staff completato da Marco Rossellini, Michele Ciacciarelli e Fabio Rodo. Per loro, ma per tutta l’Italia del Powerchair Football, il sogno è realtà.

