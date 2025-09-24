Protti, tifiamo tutti per te: “In carriera un solo rimpianto. E se avessi accettato il Milan...”

I tifosi della Lazio la ricordano per un gol segnato alla Roma in un derby… "Accadde nel maggio del ‘97. La Roma era passata in vantaggio con Balbo e la partita era ai titoli di coda. Rambaudi vide che stavo entrando in area e lanciò un assist che controllai senza errori mettendo la palla alle spalle di Cervone. Quel gol è ricordato perché a Roma il derby non è una partita, ma la partita, la gara più importante dell’anno".

E a Livorno, Bari e Messina? "A Bari ho vinto la classifica dei marcatori nonostante la squadra sia retrocessa in Serie B. A Bari, sinceramente, sarei rimasto anche in B se non fosse arrivata la Lazio con un’offerta irrinunciabile. Per quanto riguarda Livorno, dove ho giocato in tutto nove anni, posso dire di essermi tolto la soddisfazione di mantenere fede a una promessa che avevo fatto a me stesso quando nel 1988 andai alla Virescit, cioè tornare per portare la squadra in Serie B. Beh, non solo siamo tornati in B, ma addirittura in Serie A".

Protti e la 10 ritirata a Livorno

A Livorno, tra l’altro, ritirarono la sua maglia, ma poi lei ha permesso al club di utilizzarla nuovamente. Come mai? "Sì, la società decise di togliere la maglia numero 10, quella che vestivo. La cosa mi lusingò molto. Poi, però, col tempo mi resi conto che il 10 non è un numero come gli altri. Il 10 è il numero perfetto del calcio. È la maglia che fa innamorare i bambini. Io vedevo Gianni Rivera con quel numero e volevo emularlo. Così, pur onorato dal gesto della società amaranto, ho deciso di ‘restituire’ la maglia al club".

Cosa mi dice degli anni passati con Napoli e Reggiana? "A Napoli la società era in crisi. Si alternarono quattro allenatori (Mutti, Mazzone, Galeone e Montefusco, ndr) e regnava il caos. Alla fine non riuscimmo ad avitare la retrocessione in Serie B. Tornai qualche mese alla Lazio, dove vincemmo la Supercoppa di Lega sconfiggendo a Torino la Juventus, poi nella sessione invernale andai a Reggio Emilia, dove vivemmo un altro anno sfortunato".

Ha qualche rimpianto? "Aver debuttato in Serie A nel 1994, l’anno dopo la scomparsa di mio babbo, che dunque non ha potuto vedermi giocare al massimo livello. Per il resto, solo una curiosità. A volte mi chiedo come sarebbe andata la mia carriera se nel 1985 avessi accettato di andare alla Primavera del Milan".