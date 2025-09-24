Dazn, con Diletta Leotta in conduzione si sono accese le luci del nuovo studio virtuale 

TORINO - Per la nuova stagione di Serie A Enilive, Dazn investe in innovazione per offrire ai tifosi un’esperienza di racconto calcistico più immersiva e coinvolgente. Domenica sera, con Diletta Leotta in conduzione, si sono ufficialmente accese le luci del nuovo studio virtuale di 450 metri quadrati nel centro di produzione di Milano, realizzato in collaborazione con wTVision, partner di eccellenza incaricato del design e dello sviluppo di tutti gli ambienti virtuali e delle grafiche in realtà aumentata. Il nuovo studio utilizza wVSet di wTVision, tecnologia all’avanguardia che combina ambienti fotorealistici e grafiche AR avanzate, garantendo uno spazio di produzione flessibile, modulabile e altamente personalizzabile. L’intero ecosistema visivo è stato sviluppato e ottimizzato per dare vita a scenari immersivi, che accoglieranno i talent di Dazn, e a elementi di realtà aumentata in grado di arricchire l’esperienza visiva degli show. Grazie a questa infrastruttura tecnologica agile, la squadra editoriale e di produzione di Dazn potrà arricchire ogni trasmissione con dati calcistici in tempo reale, grafiche dinamiche e ambientazioni virtuali create su misura per ciascun talk show, programmi speciali e rubriche dal vivo.