Lignano Sabbiadoro, 24 settembre – Settimo minuto del secondo tempo supplementare, calcio d’angolo per l’Italia: assist di Simone Ranzato e tocco vincente sul primo palo di Giovanni Bernabé Capra, l’italiano di Francia che vive a Parigi e che con l’azienda che ha fondato sogna un giorno di progettare carrozzine. Delirio tricolore al palasport di Lignano Sabbiadoro, per il gol che ha permesso alla Nazionale di Powerchair Football di scrivere un’altra straordinaria pagina di storia: con l’1-0 al Belgio, gli Azzurri chiudono al terzo posto l’EPFA Nations Cup, coronando una settimana straordinaria. Dopo la qualificazione al Mondiale del prossimo anno in Argentina, ecco il podio in un Europeo che l’Italia ha ospitato per la prima volta e che ha portato in Friuli Venezia Giulia 80 atleti e oltre 300 persone in rappresentanza delle 10 delegazioni provenienti da tutta Europa. Un successo tecnico, ma anche organizzativo, per la competizione organizzata dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) con il supporto del Comitato Italiano Paralimpico e della regione Friuli Venezia Giulia. A premiare le squadre partecipanti, a cominciare dalla Francia campione d’Europa (e già campione del mondo in carica) grazie all’1-0 sull’Inghilterra, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis. “Quello della Nazionale di Powerchair Football è un risultato storico – le sue parole –. Questo bronzo ripaga di tanti sacrifici: da parte del Comitato Italiano Paralimpico c’è massima considerazione per questi ragazzi e per la splendida realtà che questa disciplina rappresenta”.