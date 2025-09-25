Rooney confida a Ferdinand i problemi con l'alcol: "Senza mia moglie sarei morto"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Credo sinceramente che se lei non fosse stata lì, sarei morto". Ospite del podcast dell'ex compagno di squadra allo United e in nazionale Rio Ferdinand, Wayne Rooney parla dei problemi avuti con l'alcol e di come la moglie Coleen gli abbia salvato la vita: "Ho commesso degli errori ma lei da oltre vent'anni mi tiene sulla strada giusta".