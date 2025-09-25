Rooney confida a Ferdinand i problemi con l'alcol: "Senza mia moglie sarei morto"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Credo sinceramente che se lei non fosse stata lì, sarei morto". Ospite del podcast dell'ex compagno di squadra allo United e in nazionale Rio Ferdinand, Wayne Rooney parla dei problemi avuti con l'alcol e di come la moglie Coleen gli abbia salvato la vita: "Ho commesso degli errori ma lei da oltre vent'anni mi tiene sulla strada giusta".
"Bevevo per due giorni di fila, poi segnavo due gol"
"C'è stato un momento della mia vita in cui stavo lottando tantissimo con l'alcol. Non pensavo di potermi confidare con qualcuno. In realtà non volevo, perché non volevo gravare nessuno di quel peso. Bevevo per due giorni di fila. Poi arrivavo all'allenamento e nel weekend segnavo due gol, ma subito dopo tornavo a bere per altri due giorni. Lei mi ha aiutato moltissimo a controllare tutto questo. Mi ha gestito, perché avevo bisogno di essere gestito", confessa il 39enne ex attaccante inglese.