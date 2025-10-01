CSEN Piemonte lancia “Operatore per Attività Motorie Inclusive”: lo sport come strumento di coesione sociale

In un tempo segnato da conflitti, divisioni e crescente individualismo, lo sport può ancora essere un potente strumento di inclusione e coesione sociale. Con questa missione, CSEN Piemonte promuove il nuovo corso di formazione “Operatore per Attività Motorie Inclusive”, pensato per tecnici, istruttori e operatori sportivi che desiderano acquisire competenze specifiche per rendere l’attività motoria accessibile a tutte e a tutti.

“Con questo progetto vogliamo offrire agli operatori strumenti concreti per accogliere e valorizzare ogni persona, soprattutto chi presenta fragilità o bisogni particolari. Lo sport – se praticato con competenza e sensibilità – può diventare un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire comunità più forti e solidali” – dichiara Gianluca Carcangiu, Presidente CSEN Piemonte.

Obiettivi

Adattare esercizi e percorsi alle diverse disabilità fisiche, cognitive e sensoriali

Promuovere la partecipazione attiva e inclusiva di ogni individuo

Creare ambienti sportivi ed educativi accessibili e motivanti

Struttura e metodologia

Il percorso formativo si svolgerà in presenza in tre weekend: 4-5 ottobre, 25-26 ottobre, 15-16 novembre.

Sono previsti momenti di lezione teorica, laboratori esperienziali e simulazioni guidate da docenti esperti del settore. L’approccio sarà multidisciplinare ed esperienziale, con l’obiettivo di unire apprendimento, confronto e crescita personale e professionale.