Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

CSEN Piemonte lancia “Operatore per Attività Motorie Inclusive”: lo sport come strumento di coesione sociale

2 min
CSEN Piemonte lancia “Operatore per Attività Motorie Inclusive”: lo sport come strumento di coesione sociale

In un tempo segnato da conflitti, divisioni e crescente individualismo, lo sport può ancora essere un potente strumento di inclusione e coesione sociale. Con questa missione, CSEN Piemonte promuove il nuovo corso di formazione “Operatore per Attività Motorie Inclusive”, pensato per tecnici, istruttori e operatori sportivi che desiderano acquisire competenze specifiche per rendere l’attività motoria accessibile a tutte e a tutti.

“Con questo progetto vogliamo offrire agli operatori strumenti concreti per accogliere e valorizzare ogni persona, soprattutto chi presenta fragilità o bisogni particolari. Lo sport – se praticato con competenza e sensibilità – può diventare un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire comunità più forti e solidali” – dichiara Gianluca Carcangiu, Presidente CSEN Piemonte.

Obiettivi

Adattare esercizi e percorsi alle diverse disabilità fisiche, cognitive e sensoriali

Promuovere la partecipazione attiva e inclusiva di ogni individuo

Creare ambienti sportivi ed educativi accessibili e motivanti

Struttura e metodologia

Il percorso formativo si svolgerà in presenza in tre weekend: 4-5 ottobre, 25-26 ottobre, 15-16 novembre.
Sono previsti momenti di lezione teorica, laboratori esperienziali e simulazioni guidate da docenti esperti del settore. L’approccio sarà multidisciplinare ed esperienziale, con l’obiettivo di unire apprendimento, confronto e crescita personale e professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio