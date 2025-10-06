Gravina e la notte da incubo, Italia fuori dal Mondiale! "Ho chiamato subito Gattuso, Rino dimmi qualcosa"  

Nella prima puntata del nuovo podcast “Sette Vite” della giornalista Hoara Borselli è stato ospite Gabriele Gravina , presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Un’intervista ricca di rivelazioni e molto articolata durante la quale il numero uno del calcio italiano ha svelato lati nascosti della sua formazione e della sua vita familiare e ha raccontato i successi con il Castel di Sangro che poi l’hanno fatto entrare nel mondo delle istituzioni sportive fino ad arrivarne in vetta. In vista delle quattro sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali, Gravina ha confessato di aver vissuto qualche giorno fa un incubo notturno fatto di risultati delle partite e calciatori che si fanno male. “Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata. Lui mi ha tranquillizzato e poi ho vissuto una buona giornata”.

Italia-Israele: "Sono stato molto chiaro"

Sulla gara del 14 ottobre contro Israele a Udine impazza la polemica politica: “Su questo - ha spiegato Gravina - sono stato molto chiaro: c'è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c'è una responsabilità politica che non mi compete e c'è una responsabilità sportiva. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile”.

L’impresa con il Castel di Sangro

Nella sua formazione giovanile Gravina ha vissuto l’esperienza del seminario perché sentiva la vocazione e quindi ha studiato alcuni anni con i sacerdoti Dehoniani, anche per un momento molto difficile e particolare che stava vivendo la sua famiglia, con l’obiettivo di diventare missionario. Ma la sua grande missione poi è stata quella di trasformare un piccolo centro qual è Castel di Sangro in Abruzzo in un grande polo turistico-imprenditoriale. Il presidente Gravina, infatti, è stato proprietario per circa 20 anni della squadra di calcio che dalla secondo categoria è arrivata in serie B. Sono tante le rivelazioni fatte dal presidente Gabriele Gravina a Hoara Borselli nel podcast “Sette Vite”. Anche quella della sua squadra del cuore. E tante altre che scoprirete ascoltando la puntata integrale dal 7 ottobre su youtube e spotify.