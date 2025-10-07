"Palla a lui o Cassano. Ma la Juve fu una scelta sbagliata": avete capito di chi parla l'ex Parma?

“Cassano calciatore era incredibile. Faceva cose che noi non potevamo immaginare e le faceva con una semplicità disarmante. Era bello guardarlo. Poi aveva queste due facce: un giorno era fantastico con tutti, era simpatico; il giorno dopo era arrabbiato e mandava tutti a quel paese. Prendeva la palla e diceva: “oggi non ci alleniamo più” e andava via. Oggi ci ripenso e rido”. Lo ha raccontato Fabiano Santacroce , ex difensore di Parma e Napoli , in una lunga intervista al podcast Centrocampo.

Santacroce su Giovinco e il 7-0 della Juve

Santacroce si è poi soffermato anche su Sebastian Giovinco, dichiarando: “Faceva delle cose con quei piedi, che era una roba pazzesca. Il nostro schema era: prendi palla e la dai o a Cassano o a Giovinco. E quando davi palla a Giovinco potevi stare sereno. Sapeva come difenderla, come mettersi. Ha sbagliato ad andare alla Juventus? Secondo me sì, perché è andato in una Juve in cui c’erano già diversi talenti. La pressione è diversa, lui a Parma era Seba. Andando alla Juve, era uno dei tanti. Lui però ha sempre amato la Juve, è stato sempre legato anche quando era più piccolo. Capisco la sua scelta di provare a diventare il numero dieci della Juve, la sua sfortuna è stata che è andato quando c’erano già diversi numeri 10 ed erano tanto forti". Poi, ha parlato del 7-0 incassato dal Parma contro la Juve di Tevez a Torino: “Una delle più grandi disfatte subite. Nel post partita, negli spogliatoi non si sentiva volare una mosca. Eravamo tutti arrabbiatissimi, chi aveva giocato e chi era rimasto in panchina. E’ stato bruttissimo. Perdere 7-0 è davvero umiliazione, soprattutto per un difensore. Poi, sul 4-0 più diventare anche cattivo…io sul 5-0 mi sarei fatto cacciare…”.