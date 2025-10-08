Sottil segna e Sottil primo: la settimana da dio della famiglia nel calcio italiano

Il riscatto dei Sottil

Entrambi l’anno scorso hanno sofferto parecchio. Papà Andrea, infatti, era finito nel tritacarne della Samp, venendo esonerato con la squadra sì lontana dalla zona promozione ma - almeno fino a quando c’era lui al timone - neppure sprofondata in zona retrocessione come poi accaduto coi suoi successori. Ecco perché la ripartenza estiva da Modena poteva sembrare un azzardo, almeno sulla carta, per chi solamente un paio di anni fa allenava in Serie A (Udinese). Invece Sottil Senior ha approcciato alla sfida gialloblù nel migliore dei modi, aiutando i Canarini a fare il salto di qualità da compagine con potenzialità da zona Playoff in un club con ambizioni di Serie A. Parola questa che nella città modenese sussurrano ancora sottovoce. Scenario tutt’altro che utopistico alla luce dell’ottimo avvio di campionato fatto come testimoniano i 5 successi e i 2 pareggi in 7 gare che rendono il Modena ancora imbattuto. A Lecce, invece, Ricky sembra aver ritrovato brillantezza e soprattutto fiducia. Quella che gli era mancata nella scorsa stagione tra Firenze e Milano, con Palladino prima e in particolare Conceicao poi che l’hanno fatto giocare pochissimo. Un’annata vissuta ai margini e difficile da metabolizzare. Ecco perché Sottil Junior a luglio ha accettato di fare un passo indietro, salutando la Viola in prestito e calandosi in una realtà destinata alla lotta per evitare la retrocessione in B. Quel Lecce dove ha ritrovato un suo grande estimatore come Pantaleo Corvino. L’esperto dirigente aveva già avuto l’esterno d’attacco alle proprie dipendenze alla Fiorentina ed era convinto che in giallorosso potesse tornare protagonista. Detto, fatto. Corvino come al solito ci ha visto lungo, affidando Sottil alle cure di un tecnico del calibro di Di Francesco. Uno che pure nelle ultime tribolate stagioni ha saputo valorizzare al massimo i talenti a sua disposizione. Per informazioni in merito chiedere ai vari Soulè, Barrenechea e Nicolussi Caviglia, tutti volati in club di prima fascia nonostante sul campo siano retrocessi con Frosinone (i due argentini) e Venezia (il regista italiano). Nella loro amata Torino papà Andrea e il figlio Riccardo hanno brindato domenica sera ai successi l’uno dell’altro. Insieme al loro amore più grande: Monica, moglie di uno e madre dell’altro. Sperando ci possano essere tante altre occasioni per festeggiare insieme nei prossimi mesi. I due hanno le idee chiare e si sono già dati appuntamento all’anno prossimo per sfidarsi in Serie A.