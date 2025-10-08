Cudrig si ferma: l’attacco della Juve Next Gen perde un tassello importante

Periodo complesso per la Juventus Next Gen, che dopo un avvio incoraggiante ha rallentato bruscamente la propria corsa nel Girone B di Serie C. Le due sconfitte consecutive, entrambe per 4-2 , prima sul campo della Sambenedettese e poi in casa contro il Ravenna, hanno lasciato la formazione allenata da Massimo Brambilla ferma a quota 11 punti in classifica, in undicesima posizione . Un doppio passo falso che ha messo in luce alcune fragilità difensive e un calo di lucidità nei momenti chiave. A rendere ancora più amaro il momento arriva l’infortunio di Nicolò Cudrig , uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, costretto a fermarsi proprio nel match interno contro i romagnoli.

Lesione al bicipite femorale

Il comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus nella giornata di oggi ha confermato le prime preoccupazioni. Cudrig, uscito durante la sfida con il Ravenna, è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso il J|Medical, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che rappresenta una brutta tegola per Brambilla, vista la duttilità e l’importanza tattica del giocatore nel sistema offensivo bianconero. L’attaccante ha già avviato il percorso riabilitativo previsto dallo staff medico della società, con l’obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e tornare in campo il prima possibile.

I tempi di recupero

Al momento, la società non ha fornito indicazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma le prime valutazioni fanno pensare a un periodo di assenza potenzialmente lungo fino a quattro settimane. Molto dipenderà dall’evoluzione della lesione e dalle risposte muscolari che emergeranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, gestendo con prudenza ogni fase del percorso riabilitativo. Per Brambilla si tratta di un’assenza pesante, soprattutto in un momento in cui la Next Gen è chiamata a ritrovare compattezza e continuità. Cudrig resterà comunque al fianco del gruppo, proseguendo le cure e la fisioterapia al centro medico bianconero, con la speranza di poter rientrare in campo entro la metà di novembre.