Cudrig si ferma: l’attacco della Juve Next Gen perde un tassello importante

Periodo complesso per la Juventus Next Gen, che dopo un avvio incoraggiante ha rallentato bruscamente la propria corsa nel Girone B di Serie C. Le due sconfitte consecutive, entrambe per 4-2, prima sul campo della Sambenedettese e poi in casa contro il Ravenna, hanno lasciato la formazione allenata da Massimo Brambilla ferma a quota 11 punti in classifica, in undicesima posizione. Un doppio passo falso che ha messo in luce alcune fragilità difensive e un calo di lucidità nei momenti chiave. A rendere ancora più amaro il momento arriva l’infortunio di Nicolò Cudrig, uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, costretto a fermarsi proprio nel match interno contro i romagnoli.
Lesione al bicipite femorale
Il comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus nella giornata di oggi ha confermato le prime preoccupazioni. Cudrig, uscito durante la sfida con il Ravenna, è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso il J|Medical, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che rappresenta una brutta tegola per Brambilla, vista la duttilità e l’importanza tattica del giocatore nel sistema offensivo bianconero. L’attaccante ha già avviato il percorso riabilitativo previsto dallo staff medico della società, con l’obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e tornare in campo il prima possibile.
I tempi di recupero
Al momento, la società non ha fornito indicazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma le prime valutazioni fanno pensare a un periodo di assenza potenzialmente lungo fino a quattro settimane. Molto dipenderà dall’evoluzione della lesione e dalle risposte muscolari che emergeranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, gestendo con prudenza ogni fase del percorso riabilitativo. Per Brambilla si tratta di un’assenza pesante, soprattutto in un momento in cui la Next Gen è chiamata a ritrovare compattezza e continuità. Cudrig resterà comunque al fianco del gruppo, proseguendo le cure e la fisioterapia al centro medico bianconero, con la speranza di poter rientrare in campo entro la metà di novembre.
Il messaggio di Cudrig sui social: “Mi fa male sapere che dovrò stare fermo per un po’…”
Dopo la diagnosi arrivata dal J|Medical, Cudrig ha voluto condividere con i tifosi il proprio stato d’animo attraverso un post pubblicato sui social. L’attaccante della Next Gen ha accompagnato una foto scattata durante l’ultima partita contro il Ravenna con una didascalia che riflette tutta la delusione per lo stop forzato: «Mi fa male sapere che dovrò stare fermo per un po’… è un duro colpo in un momento in cui stavo bene, ma ne uscirò alla grande.» Parole che testimoniano la determinazione del giocatore nel voler tornare al più presto in campo, con lo sguardo già rivolto alla prossima fase dell stagione e alla voglia di riscattarsi insieme ai compagni.
