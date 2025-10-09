Il caso Osimhen e l’ipocrisia del sistema: dalla giustizia sportiva ai dirigenti e i media

Due rette parallele

Due squadre, due velocità, due rette parallele che non si incontreranno mai: quella che cedeva giocatori veri, i quali si trasferivano sul serio, ha goduto suo malgrado di una via preferenziale con spifferi costanti dalla Procura incompetente di Torino, revocazione, penalizzazione di 15 punti entro un mese, anzi no ve li ridiamo, anzi ve ne togliamo 10, con giornali scatenati che riportavano quotidianamente intercettazioni e si lanciavano in tetre previsioni sulla scorta di un misteriosa interpretazione del concetto di “afflittività”, del tutto astrusa da qualunque forma di diritto conosciuta. L’altra, quella che ha preso il più forte centravanti sul mercato con una cifra cash oltre alla valutazione di milioni e milioni di euro di giovani ragazzi che non avrebbero fatto neanche le visite mediche per (non) andare a Lille, ha delle messaggi del 2020, che si sono letti ora per la prima volta, con tutta calma e in pieno rispetto del garantismo, quando Chiné ha già fatto decorrere i termini per una eventuale revocazione.

Il caso Juve

Ma la Juve, dice e ahinoi scrive qualcuno, aveva la carta Paratici di natura confessoria. E non si capisce come rimanere seri di fronte a chi ritiene confessorie le X al posto dei giocatori o il riferimento (spiegato mille volte dalla Juve) alle troppe plusvalenze artificiali, quando di là sarebbe tutto diverso, puro e innocente nonostante i dirigenti si dicano tra loro di non scrivere per “non lasciare tracce”, i giovani ragazzi coinvolti raccontino tutta l’incredibile trattativa e il direttore del Lille informi il CEO che quella trattativa sarebbe difficile da spiegare a chi eventualmente facesse domande.