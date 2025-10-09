Comanda il centrocampo, lo dice la classifica. Ma tra Conte e Gasperini occhio al trequartista

Il calcio non sempre dice la verità, ma talvolta riesce a rispecchiare una sua logica, l’importanza di un ruolo, il segnale di una forza che non tradisce le attese. Prendete l’odierna classifica della serie A . Le prime sette squadre sono racchiuse in 5 punti, e date un’occhiata al ruolo che, da giocatori, ricoprivano i loro allenatori: le prime due Napoli e Roma sono guidate da ex centrocampisti (Conte e Gasperini), il Milan da un ex trequartista che comunque può essere annoverato nel ruolo di centrocampista (Allegri), Inter e Juventus da ex difensori (Chivu e Tudor), chiudono Atalanta e Bologna anch’esse in mano a ex centrocampisti (Juric e Italiano). Dunque su sette squadre, quattro centrocampisti oltre al trequartista, due difensori. Nessun attaccante, anche se Simone Inzaghi , che ha vinto uno scudetto (e ne ha persi due), è appena partito per altri lidi. E, in Europa per esempio, sir Alex Ferguson ha avuto un passato da attaccante.

Gli ex centrocampisti i più vincenti in panchina

Probabilmente non è un caso che siano i centrocampisti a tener botta in panchina e più di altri a vincere titoli. Basta ricordarne qualcuno: Ancelotti e Guardiola, il mitico Del Bosque del Real Madrid, Deschamps e Zidane, Giovanni Trapattoni recordman degli scudettati italiani (7), lo stesso Spalletti vincitore a Napoli, Enzo Bearzot galleggiava tra difensore e mediano, Fabio Capello e Nils Liedholm, Osvaldo Bagnoli (Verona) e Vujadin Boskov (Sampdoria), Ottavio Bianchi e Alberto Bigon (ma era il Napoli di Maradona). Di contro Marcello Lippi era difensore e così Manlio Scopigno (Cagliari) ed anche José Mourinho, Jurgen Klopp e Louis Van Gaal, giusto per citare. Fulvio Bernardini, fantastico dottor Pedata, invece ricoprì ruoli per ogni zona di campo. In Italia e nel mondo, il centrocampista è re anche in panchina. Poi ci sono i casi come Allegri oppure Roberto Mancini, attaccante trequartista, che ballano a metà fra esserlo e non esserlo. Però la classifica del campionato ci dice una delle verità più credibili: con un centrocampo forte si vince perché regala spessore a tutta la squadra e sostiene le punte, con buoni difensori si galleggia bene ma serve la copertura di un buon centrocampo sennò arrivano siluri da ogni parte, con i trequartisti può succedere di tutto: nel bene e nel male.

L'insegnamento dei trequartisti

Il caso Italia, per il vero, ci ricorda che nell’ultimo venticinquennio i trequartisti (Mancini e Allegri) l’hanno fatta da padroni. Fra l’altro Mancini è stato anche l’unico tecnico a riportare al successo la nazionale. E da qui l’insegnamento che dai trequartisti (in panca) bisogna attendersi sorprese, ma è raro che deludano. E soprattutto annebbiano le idee a centrocampisti e difensori. Gli attaccanti, in panchina o in campo, spesso ti illudono ma non bastano. Quanti capocannonieri (specie in Italia) hanno regalato gol al club senza vedere risultato? Ciro Immobile e Mauro Icardi sono due esempi recenti. Dunque stando alla classifica, e alla storia recente, attenti a quei due: Conte e Gasperini. Ma il trequartista è in agguato.