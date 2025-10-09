Cosmi, la seconda vita dell'uomo del fiume: sul palco a teatro tra Totti e Faber

Sarà all’Overtime Festival di Macerata sabato 11 e poi al Teatro Santa Giulia di Brescia - accompagnato da un successo crescente di pubblico e critica - “Solo Coppi temo”, uno spettacolo bizzarro, una sorta di “gioco di prestigio” che esprime alchimia di forte suggestione nei novanta minuti: proprio come fosse una partita di calcio. La regia calibrata è curata da Alessandro Riccini Ricci, i testi da Valeria De Rubeis. Il protagonista è un uomo di sport, che ha calcato i campi di calcio dilettantistici per salire poi, in qualità di allenatore, alla massima serie e coronare il sogno di guidare la sua squadra del cuore: il Perugia. Parliamo di Serse Cosmi, un uomo che dalla vita così come dallo sport ha raccolto gioie e dolori, tenendo strette a sé le gemme della sua esistenza: Rosa, sua moglie, Giorgia, la primogenita nata nel 1989, e Edoardo, nato nel 1992.
Cosmi: "Questo spettacolo è come una lunga confessione al mio papà"
Non è “uno fra tanti”, Serse, era un predestinato, con dentro gli umori della sua terra, in verità uomo di terra e fiume. Dopo aver girato l’Italia come in una giostra sfavillante, anche in questa nuova dimensione dello spettacolo Cosmi ha saputo mettere la passione che ha sempre contraddistinto le sue scelte. L’allestimento nasce dal libro autobiografico, “L’uomo del fiume”, scritto a quattro mani con il giornalista Enzo Bucchioni. "Leggevo in ritiro le bozze e mi ci affezionavo sempre di più. Era anche raccontare a me stesso e un po’ mettere ordine ai ricordi". Portato in scena dopo qualche tempo, il libro è divenuto altro e in scena vive amalgama di parole e luce su una scelta di stampo “costruttivista” con la musica, affidata al talento di Giovanni Guidi al piano. Un “jazz man”, per dirla come farebbe Enzo Jannacci, che proprio sfogliando alcune pagine di Serse mi è tornato alla mente in un brano struggente e bellissimo: “La sera che partì mio padre”. "Questo spettacolo è come una lunga confessione interiore al mio papà", dice Serse. E io lo incalzo: e se tuo padre fosse qui, ora, cosa gli diresti?. "La sua giovinezza era negli anni della guerra, gli direi che porto i quindici anni che ho potuto vivere accanto a lui nel più profondo del mio cuore. Che gli voglio bene come e più di allora perché il bene cresce ed è cresciuto molto in questi 55 anni dal suo congedo alla vita”. Ed ecco che dal libro “L’uomo del fiume” affiorano aneddoti di una biografia “non romanzata”, con trame esistenziali e un’epica sagace, in cui si colgono le imprese pedatorie che riprendono le fila del racconto, motivo costante di autenticità, con l’alternarsi di storie e personaggi che stordisce e sorprende lo spettatore.
La parabola di Serse Cosmi
E lui Serse, dal nome audace del fratello del Campionissimo scomparso prematuramente per una ruota infilatasi in una rotaia, è bravo nell’accendere questo falò di amore. Perché è questa la sintesi dei novanta minuti, gioia di vivere per poi attraversare il dolore, non lasciando mai che la sofferenza abbia sopravvento e porti magari anche solo alla tentazione di una fuga. Senza scivolare nella retorica, con tanti passaggi introspettivi, a iniziare proprio dal profilo del padre di Serse, Antonio, morto quando lui usciva dalla adolescenza, poi i ricordi del paese natio e della squadra del Pontevecchio in Serie D, che evoca le istantanee con le braccia alzate al cielo come guardando una foto. L’amarcord non risulta banale: al contrario Cosmi è bravissimo nel raccontare la morte e i suoi misteri, come il lutto da elaborare. Non mancano gli anni “maledetti” e bellissimi vissuti con Luciano Gaucci, anni di eccessi, di trionfi e sconfitte, e gli approdi, storie nella storia, da Livorno ad Arezzo, a Lecce, a Trapani, a Siena. "Il bello del calcio è che non c’è altro sport in cui uno spareggio in Prima categoria vinto ti consegni a una gioia pari a espugnare San Siro. Io sono innamorato di questo sport: è stato e resta comunque la mia vita". Riprendendo rammarico di non aver allenato il giocatore che più ammirava, corre un pensiero a Francesco Totti, uno che, sottolinea Serse, "esprimeva l’essenza del calcio". C’è la dedica a Faber, e poi, come in un filmino a passo ridotto, a voce arrochita, si restituisce al pubblico la laica confessione del teatro con lo spettatore che lungamente applaude. "Poi certo ci sono anche i sogni realizzati". Il ricordo della Scala del calcio e la vittoria contro il Milan ("Come la pesca di frodo sul Tevere") e le soddisfazioni della vita tutte poste al confine del “golfo mistico”, come barchette di carta. E torna il Tevere, il suo fiume. Così come Pindaro, Serse è allora che spicca il suo volo. Malinconico e lucente. Semplice ma capace di comunicare con ruvida grazia il rammarico di guardare un calcio, in cui non si riconosce più, perché ribadisce: “Senza passione il calcio muore".
Gli aneddoti di Serse Cosmi
C’è un aneddoto o un ricordo singolare? "Quando a San Mariano, in provincia di Perugia, convinsi le maestre che erano mie colleghe - allora insegnavo - a giocare a calcetto coi bambini. Esilarante e poi educativo veder correre quegli scolaretti impazziti di felicità". A iniziare Serse all’arte drammatica è stata una giovane coach, Silvia Budri, che viene da esperienze importanti del teatro di prosa. Ma nei pensieri di Serse lo spazio principale lo occupa sempre la famiglia: "La famiglia è importante, Rosa e i figli sono il mio mondo. Giorgia è una idealista, una sognatrice, e Edoardo l’esatto contrario: pragmatico, concreto. Direi che sono complementari". Ma ora lo aspettano il camerino e poi la scena, dove dispensare pillole di saggezza sul calcio: "Sì, forse è questa la vera sorpresa, il rovesciamento dal calcio e la baraonda del pre partita e il silenzio prima di salire sul palco". Serse non sbaglia a puntare diritto all’anima di chi lo ascolta, con adesione ai fatti, ed è un torrente in piena. Chissà se farà altre esperienze: gli esauriti che colleziona dicono che uno spirito libero può anche raccontarsi come un artigiano sapiente di “arte povera” in traiettorie preziose di sguardi e parole verso gli altri e se stesso.
