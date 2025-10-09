Cosmi, la seconda vita dell'uomo del fiume: sul palco a teatro tra Totti e Faber

Sarà all’ Overtime Festival di Macerata sabato 11 e poi al Teatro Santa Giulia di Brescia - accompagnato da un successo crescente di pubblico e critica - “Solo Coppi temo” , uno spettacolo bizzarro, una sorta di “gioco di prestigio” che esprime alchimia di forte suggestione nei novanta minuti: proprio come fosse una partita di calcio. La regia calibrata è curata da Alessandro Riccini Ricci , i testi da Valeria De Rubeis . Il protagonista è un uomo di sport, che ha calcato i campi di calcio dilettantistici per salire poi, in qualità di allenatore, alla massima serie e coronare il sogno di guidare la sua squadra del cuore: il Perugia. Parliamo di Serse Cosmi , un uomo che dalla vita così come dallo sport ha raccolto gioie e dolori, tenendo strette a sé le gemme della sua esistenza: Rosa, sua moglie, Giorgia, la primogenita nata nel 1989, e Edoardo, nato nel 1992.

Cosmi: "Questo spettacolo è come una lunga confessione al mio papà"

Non è “uno fra tanti”, Serse, era un predestinato, con dentro gli umori della sua terra, in verità uomo di terra e fiume. Dopo aver girato l’Italia come in una giostra sfavillante, anche in questa nuova dimensione dello spettacolo Cosmi ha saputo mettere la passione che ha sempre contraddistinto le sue scelte. L’allestimento nasce dal libro autobiografico, “L’uomo del fiume”, scritto a quattro mani con il giornalista Enzo Bucchioni. "Leggevo in ritiro le bozze e mi ci affezionavo sempre di più. Era anche raccontare a me stesso e un po’ mettere ordine ai ricordi". Portato in scena dopo qualche tempo, il libro è divenuto altro e in scena vive amalgama di parole e luce su una scelta di stampo “costruttivista” con la musica, affidata al talento di Giovanni Guidi al piano. Un “jazz man”, per dirla come farebbe Enzo Jannacci, che proprio sfogliando alcune pagine di Serse mi è tornato alla mente in un brano struggente e bellissimo: “La sera che partì mio padre”. "Questo spettacolo è come una lunga confessione interiore al mio papà", dice Serse. E io lo incalzo: e se tuo padre fosse qui, ora, cosa gli diresti?. "La sua giovinezza era negli anni della guerra, gli direi che porto i quindici anni che ho potuto vivere accanto a lui nel più profondo del mio cuore. Che gli voglio bene come e più di allora perché il bene cresce ed è cresciuto molto in questi 55 anni dal suo congedo alla vita”. Ed ecco che dal libro “L’uomo del fiume” affiorano aneddoti di una biografia “non romanzata”, con trame esistenziali e un’epica sagace, in cui si colgono le imprese pedatorie che riprendono le fila del racconto, motivo costante di autenticità, con l’alternarsi di storie e personaggi che stordisce e sorprende lo spettatore.