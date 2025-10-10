"Io e il calcio amici per la pelle": da Mourinho a De Rossi, parla il Fenomeno dei tatuaggi Alberto Marzari

Tatuaggio Special One

«Il tatuaggio in cui mi sono maggiormente emozionato è stato, senza dubbio, quello allo Special One: tatuare sulla sua spalla le tre Coppe che ha sollevato da allenatore è stato un flash, sia per il personaggio che per il soggetto. Capitemi, sono da sempre innamorato perso della mia Inter e il 22 maggio del 2010 ero al Santiago Bernabéu di Madrid. A quei tempi non solo non pensavo minimamente di tatuare per vivere, ma men che meno potevo immaginare che un giorno sarei stato lì con la macchinetta in mano a disegnare quella Coppa, la Champions League, sulla spalla del nostro condottiero portoghese. A contattarmi dopo il successo di Mou in Conference League è stato Stefano Rapetti, suo preparatore ai tempi e mio caro amico. José era incuriosito dai tatuaggi che aveva Stefano: un giorno, a metà stagione ha deciso che se avesse sollevato la Coppa con la Roma, Mou si sarebbe tatuato quei 3 trofei. Alla fine è andata proprio così. Mi sono divertito anche a ornare il polpaccio di Daniele De Rossi, altro grande amico, con la scritta “Tano”, ossia come gli argentini chiamano gli italiani, in oro e blu, un ricordo della sua avventura nel Boca». «Non tatuerei mai e poi mai qualcosa che sia esplicitamente contro la mia adorata Inter, tipo uno striscione o una coreografia offensiva. Mi è capitato sì di tatuare la rovesciata di McTominay che ci è costata lo scudetto e che ha fatto godere Napoli. Quello, però, è diverso: è il trionfo di un ragazzo come me che nutre la mia stessa passione ma per un’altra maglia». «Il tatuaggio che sogno è uno: la Champions League 2026 a Lautaro Martínez. Sarebbe meraviglioso per mille ragioni ma soprattutto vorrebbe dire che finalmente siamo riusciti a vincerla!».