"Io e il calcio amici per la pelle": da Mourinho a De Rossi, parla il Fenomeno dei tatuaggi Alberto Marzari

Se volete chiamatelo pure fuoriclasse, crack, fenomeno. Perché è quello che è davvero: lascia a bocca aperta chi lo vede all’opera. No, non stiamo parlando di un calciatore professionista, ma di chi orna la pelle degli idoli delle masse con meravigliosi e coloratissimi tatuaggi. Alberto Marzari, triestino di nascita, milanese d’adozione che oggi ha scelto Roma come sua “base”, tatua dal 2014: è famosissimo non soltanto in Italia ed è pioniere dello stile microrealistico nel nostro Paese. La sua adorazione per il calcio e il suo innato talento lo hanno portato a essere scelto da moltissimi campioni come loro tatuatore, da José Mario Mourinho a Daniele De Rossi, da Federico Dimarco a Nicolò Barella, Riccardo Calafiori, Matteo Politano, Andrea Pinamonti, Antonio Candreva, Andrea Ranocchia, Daniele Dessena fino ad Antonio Floro Flores, solo per citare quelli più famosi. Marzari ci fa da guida in un mondo fatto di colori, emozioni e pelle d’oca. Anzi di emozioni fissate come in un quadretto con colori da... pelle d’oca.
Il miglior tatutatore d'Italia
«Mi piace pensare che il voler rendere eterno un trionfo o un risultato possa spingere uno sportivo, un calciatore a tatuarsi. L’esempio classico è un atleta che si tatua una medaglia conquistata piuttosto che Carlitos Alcaraz che opta per tatuarsi la Torre Eiffel dopo aver trionfato negli Open di Francia. Questo secondo me è il primo significato del tatuarsi: voler ricordare per sempre un’emozione provata o un momento vissuto intensamente. Gli atleti, gli sportivi, i calciatori, sono uno spaccato della società: vediamo che tanti sono tatuati proprio perché effettivamente nella società il numero di chi sceglie di tatuarsi è in costante crescita. I calciatori hanno avuto il privilegio, la fortuna e l’onere di essere tra i più visti ed essere pure quelli che fanno più notizia. Vi ricordate quanti articoli uscirono quando Beckham iniziò a ornare il suo corpo? Vi ricordate quanto facevano discutere i tatuaggi di Materazzi? Negli anni ‘90 loro erano i primi tatuati in una società in cui tutto questo non si era ancora diffuso in maniera così capillare come oggi. Sono stati un esempio, un simbolo e pure una bella rampa di lancio per il nostro movimento. A quelli che dicono “Bah, la vostra è solo una moda passeggera” vorrei far notare che questa moda parte dal primo resto umano ritrovato, Ötzi, che si stima essere vissuto tra il 3350 e il 3100 avanti Cristo: lui era tatuato. Un po’ lunghetta e duratura, come moda, non pensate?».
Tatuaggio Special One
«Il tatuaggio in cui mi sono maggiormente emozionato è stato, senza dubbio, quello allo Special One: tatuare sulla sua spalla le tre Coppe che ha sollevato da allenatore è stato un flash, sia per il personaggio che per il soggetto. Capitemi, sono da sempre innamorato perso della mia Inter e il 22 maggio del 2010 ero al Santiago Bernabéu di Madrid. A quei tempi non solo non pensavo minimamente di tatuare per vivere, ma men che meno potevo immaginare che un giorno sarei stato lì con la macchinetta in mano a disegnare quella Coppa, la Champions League, sulla spalla del nostro condottiero portoghese. A contattarmi dopo il successo di Mou in Conference League è stato Stefano Rapetti, suo preparatore ai tempi e mio caro amico. José era incuriosito dai tatuaggi che aveva Stefano: un giorno, a metà stagione ha deciso che se avesse sollevato la Coppa con la Roma, Mou si sarebbe tatuato quei 3 trofei. Alla fine è andata proprio così. Mi sono divertito anche a ornare il polpaccio di Daniele De Rossi, altro grande amico, con la scritta “Tano”, ossia come gli argentini chiamano gli italiani, in oro e blu, un ricordo della sua avventura nel Boca». «Non tatuerei mai e poi mai qualcosa che sia esplicitamente contro la mia adorata Inter, tipo uno striscione o una coreografia offensiva. Mi è capitato sì di tatuare la rovesciata di McTominay che ci è costata lo scudetto e che ha fatto godere Napoli. Quello, però, è diverso: è il trionfo di un ragazzo come me che nutre la mia stessa passione ma per un’altra maglia». «Il tatuaggio che sogno è uno: la Champions League 2026 a Lautaro Martínez. Sarebbe meraviglioso per mille ragioni ma soprattutto vorrebbe dire che finalmente siamo riusciti a vincerla!».
