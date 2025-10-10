Juve Next Gen, girone nel caos! Penalizzazione in classifica: cosa è successo

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo presentato dal Rimini, confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5.000 euro, già comminate lo scorso 5 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa . Il club romagnolo, deferito a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C. , vede così confermato il pesante fardello disciplinare che ne condiziona pesantemente la stagione in corso nel Girone B di Serie C. Con la decisione ufficiale della Corte, il Rimini di mister D’Alesio va direttamente all'ultimo in classifica a –5, aggravando ulteriormente una situazione già critica. Senza la penalizzazione, i biancorossi sarebbero oggi sedicesimi, a pari punti con il Livorno, in piena zona playout.

Le motivazioni della Corte e l’impatto sportivo

Nel comunicato pubblicato dalla FIGC, la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha chiarito di aver “respinto integralmente il reclamo del Rimini”, confermando le sanzioni irrogate dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 5 settembre. Le irregolarità amministrative contestate — segnalate dagli organi di vigilanza contabile — hanno dunque trovato conferma anche in sede d’appello, rendendo definitiva la penalizzazione di 11 punti e l’ammenda economica. Sul piano sportivo, la decisione provoca un vero terremoto nella parte bassa della classifica: il Perugia esce dalla zona retrocessione diretta, ringraziando di fatto il club romagnolo per la spinta indiretta, mentre Bra e Torres guadagnano una posizione, portandosi rispettivamente al 18° e 17° posto. Il Rimini, invece, sprofonda a fondo graduatoria, costretto a inseguire un’impresa complicatissima per rientrare nella corsa salvezza.

Le prossime sfide

Archiviato l’esito negativo del ricorso, il Rimini proverà a ritrovare fiducia sul campo già domani, sabato 11 ottobre, al “Renato Curi” se la vedrà proprio contro il Perugia per una sfida diretta che vale doppio in chiave salvezza. Una settimana più tardi, il 19 ottobre, i biancorossi saranno invece attesi dalla trasferta contro la Juventus Next Gen, impegno delicatissimo contro una squadra giovane ma di qualità. Due gare ravvicinate che possono dire molto sul futuro della formazione di D’Alesio, chiamata a reagire dopo la mazzata giudiziaria e a invertire un trend che, al momento, la relega in fondo al Girone B.