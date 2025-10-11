Luci e ombre per la Juve: David non brilla, McKennie titolare con gli Usa

È stata una notte intensa di calcio internazionale, con quattro amichevoli che hanno coinvolto diversi giocatori della Juventus sparsi tra Nord e Sud America. Le partite si sono giocate in orari notturni italiani, offrendo spunti utili non solo per le rispettive nazionali ma anche per i club europei che osservano da lontano le prestazioni dei propri tesserati. Tra le sfide più attese, quella del Canada contro l’Australia con Jonathan David in campo per tutti i novanta minuti, e quella degli Stati Uniti contro l’Ecuador, dove è presenza fissa Weston McKennie e l'ex Juve Weah. Presenti inoltre in ottica Juve diversi volti conosciuti in Argentina–Venezuela, dal "prestato" Nico González fino al possibile obiettivo Molina dell’Atlético Madrid.

David non incide, McKennie e Weah regolari con gli USA

Tra i giocatori bianconeri impegnati, il primo a scendere in campo è stato Jonathan David con il suo Canada, sconfitto 1-0 dall’Australia a Montréal allo Stade Saputo. Il gol che ha deciso la partita è arrivato al 71’ ed è stato firmato dal giovane Irankunda, 19 anni, che ha approfittato di un errore difensivo per battere il portiere canadese. David, schierato titolare e rimasto in campo per l’intera durata del match, non è riuscito a lasciare il segno: prova ordinata ma senza guizzi, in una gara chiusa e povera di occasioni. Nella sfida di Austin tra Stati Uniti ed Ecuador, terminata 1-1, il bianconero McKennie e l'ex Weah hanno avuto spazio dall’inizio. Gli ecuadoriani si erano portati avanti al 24’ con Enner Valencia, servito da John Yeboah del Venezia, prima del pareggio americano arrivato nel finale. McKennie ha giocato 63 minuti, sostituito da Diego Luna, mentre Weah è rimasto in campo fino al 73’, quando è stato rilevato dal milanista Christian Pulisic. Entrambi hanno fornito una prestazione solida e di sacrificio, confermando affidabilità e condizione in vista del ritorno dalla sosta.

L’Argentina vince con Lo Celso, rimonta cilena nel derby andino

Le altre amichevoli della notte hanno offerto protagonisti legati, in un modo o nell’altro, al mondo Juventus. A Buenos Aires, l’Argentina ha superato 1-0 il Venezuela grazie a un gol di Giovani Lo Celso al 31’, su assist di Lautaro Martínez. Tanti i volti noti della Serie A in campo: oltre a Lautaro, da segnalare Leandro Paredes, ex Juve e Roma ora al Boca Juniors, Cristian Romero, ex Juve e Genoa, e Nahuel Molina, ex Udinese ora all’Atlético Madrid e osservato speciale del club bianconero in vista del mercato di gennaio. Tutti titolari insieme al giovane Nico Paz del Como. Nella ripresa, al 46’, è subentrato anche Nico González, attualmente in prestito all’Atlético Madrid ma di proprietà della Juve, per dare freschezza alla manovra offensiva. A completare il quadro, il Cile ha battuto 2-1 il Perù in un accesissimo derby andino disputato all’una italiana. Gli ospiti erano passati avanti al 40’ con Cesar Inga, ma nella ripresa i cileni hanno ribaltato il risultato con Ben Brereton Díaz al 63’ e Maximiliano Gutierrez al 94’. Una rimonta firmata negli ultimi minuti, che ha chiuso una notte di amichevoli dal sapore sudamericano e che, indirettamente, ha offerto alla Juventus ulteriori spunti di osservazione sui tanti profili coinvolti tra ex, prestiti e possibili obiettivi.