Mbappé, la mamma disperata conferma la scelta nella vita privata: "Ha deciso così, io lo so"

PARIGI (Francia) - La madre di Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ha affermato che suo figlio “non ha vita” al di fuori del calcio dicendosi “rattristata” dalle difficoltà di Kylian fuori dal campo. Il fuoriclasse francese ha segnato 44 gol nella scorsa stagione dopo il trasferimento dal Psg al Real Madrid e ne ha realizzati 14 in dieci partite nella stagione in corso, sottolineando il suo talento di livello mondiale. Ma fuori dal campo, secondo sua madre, Mbappé sta lottando per trovare un equilibrio tra la sua frenetica carriera calcistica e la sua vita privata. Parlando a un evento a Parigi, come riportato da Le Parisien, la madre ha dichiarato: "Si sente molto più a suo agio in campo che fuori. Non ha una vita fuori dal campo, ma è la vita che ha scelto - aggiunge - Ho avuto una discussione con lui l'anno scorso, quando le cose non andavano troppo bene. Gli ho chiesto se voleva una ragazza". Mi ha risposto: "Riesci a immaginare una donna in questo caos? Non riesce nemmeno più a camminare per strada. Mi rattrista. Ho sempre separato la sua carriera sportiva dall'uomo che sta diventando. È questo che mi colpisce: la sua capacità di pianificare la stagione, di gestire i momenti positivi e quelli negativi".