Mbappé, la mamma disperata conferma la scelta nella vita privata: "Ha deciso così, io lo so"

PARIGI (Francia) - La madre di Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ha affermato che suo figlio “non ha vita” al di fuori del calcio dicendosi “rattristata” dalle difficoltà di Kylian fuori dal campo. Il fuoriclasse francese ha segnato 44 gol nella scorsa stagione dopo il trasferimento dal Psg al Real Madrid e ne ha realizzati 14 in dieci partite nella stagione in corso, sottolineando il suo talento di livello mondiale. Ma fuori dal campo, secondo sua madre, Mbappé sta lottando per trovare un equilibrio tra la sua frenetica carriera calcistica e la sua vita privata. Parlando a un evento a Parigi, come riportato da Le Parisien, la madre ha dichiarato: "Si sente molto più a suo agio in campo che fuori. Non ha una vita fuori dal campo, ma è la vita che ha scelto - aggiunge - Ho avuto una discussione con lui l'anno scorso, quando le cose non andavano troppo bene. Gli ho chiesto se voleva una ragazza". Mi ha risposto: "Riesci a immaginare una donna in questo caos? Non riesce nemmeno più a camminare per strada. Mi rattrista. Ho sempre separato la sua carriera sportiva dall'uomo che sta diventando. È questo che mi colpisce: la sua capacità di pianificare la stagione, di gestire i momenti positivi e quelli negativi".
Mbappé Justin Bieber e la salute mentale
La grande preoccupazione della madre sta che Mbappé: "Potrebbe avere una crisi di salute mentale ad un certo punto della sua vita. Vorrei parlargliene. Bisogna mettersi nei suoi panni. Tutto quello che sta succedendo intorno a lui. Non ha una vita! E questo deve essere difficile per lui. A volte mi metto nei suoi panni. Se vivessi tutto questo clamore intorno a me...non so se riuscirei a gestirlo". Ha anche parlato del momento in cui ha capito che suo figlio le stava “sfuggendo” dopo aver vinto i Mondiali nel 2018: "Durante i Mondiali del 2018, ero a casa da sola. Quando l'ho visto camminare sugli Champs-Elysées, ho capito che mi stava sfuggendo. L'ho chiamato Justin Bieber perché è passato direttamente da Bondy (paese nativo del giocatore, ndr) al Royal Monceau. Mi sembrava di essere in un film!"