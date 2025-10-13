Lo ricordate? Mondiale perso contro l'Italia, sfiorato il Pallone d'Oro. Ora diventa allenatore qui

Tantissimi ex calciatori si sono ritrovati a Coverciano per frequentare il corso Uefa. Al centro tecnico federale ci sono tantissimi ex giocatori impegnati nelle lezioni per diventare allenatori. E tra questi ci sono anche due ex calciatori che hanno regalato magie ai tifosi della Fiorentina. Si tratta di Alino Diamanti e Franck Ribery, che hanno indossato la maglia viola in differenti periodi ma entrambi hanno lasciato un bellissimo ricordo alla tifoseria della Fiorentina. I due ex viola si sono resi protagonisti di uno scatto social: una foto pubblicata sul profilo Instagram dell’Italiano e con la scritta “Facciamolo un corso”.