Lo ricordate? Mondiale perso contro l'Italia, sfiorato il Pallone d'Oro. Ora diventa allenatore qui

Tantissimi ex calciatori si sono ritrovati a Coverciano per frequentare il corso Uefa. Al centro tecnico federale ci sono tantissimi ex giocatori impegnati nelle lezioni per diventare allenatori. E tra questi ci sono anche due ex calciatori che hanno regalato magie ai tifosi della Fiorentina. Si tratta di Alino Diamanti e Franck Ribery, che hanno indossato la maglia viola in differenti periodi ma entrambi hanno lasciato un bellissimo ricordo alla tifoseria della Fiorentina. I due ex viola si sono resi protagonisti di uno scatto social: una foto pubblicata sul profilo Instagram dell’Italiano e con la scritta “Facciamolo un corso”.
Ribery, una carriera incredibile
Ribery, che si è ritirato nel 2022 dopo un periodo alla Fiorentina e alla Salernitana, è stato protagonista di una carriera fantastica, ricca di trionfi. Ha raggiunto l’apice con la maglia del Bayern Monaco, con cui ha vinto 24 titoli in 12 anni, tra cui la Champions League. In carriera, inoltre, ha sfiorato il Pallone d’Oro e la vittoria del Mondiale nel 2006 perdendo in finale contro l’Italia.