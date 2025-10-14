Omicidio in campo, lo uccide durante una rissa a calcio a 7: arrestato un anno dopo, dove è successo

Una storia dolorosissima, avvenuta su un campo di calcio, arriva direttamente dal Messico. I l giovane Luis Torres è stato ucciso in seguito a un presunto attacco il 9 settembre 2024 : ad essere accusato di omicidio Moises Pulido , arrestato nelle scorse ore a poco più di un anno dall'accaduto. L'incidente sarebbe avvenuto durante una partita di calcio amatoriale a 7, tra il Viper 3.0, in cui giocava Torres, e il Deportivo Esmeralda di Pulido. Luogo della scomparsa un campo sintetico a Guadalajara, a nord-ovest di Città del Messico. A distanza di 13 mesi, come rivelato dal Sun, è arrivato l'arresto.

"Messico, omicidio in un match di calcio a 7"

Ma può aver scatenato un'ira tale da arrivare ad un epilogo del genere? Da quanto riportato dal quotidiano inglese sembrerebbe che Torres, 16 anni, stesse correndo a tutta velocità attraverso il campo, nel secondo tempo della partita, prima di passare la palla e venire fermato con un fallo inopportuno. Il 16enne avrebbe protestato con l'avversario per l'intervento: a quel punto Pulido, 25 anni, si sarebbe precipitato verso Torres colpendolo più volte a pugni. Con Torres caduto al suolo, Pulido avrebbe continuato a colpirlo alla nuca, causandogli un trauma fatale.

I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto, ma Torres, visto precedentemente in preda alle convulsioni, era già morto al loro arrivo, con Pulido che sarebbe poi fuggito dalla scena del crimine. Il presunto aggressore è stato arrestato venerdì 10 ottobre dopo l'emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti. Come riportato dal Sun, il giudice lo ha accusato di omicidio volontario: resta in custodia della polizia mentre le indagini proseguono. In una dichiarazione, la Procura ha affermato: "La notte del 9 settembre 2024, Moises ‘N’ stava partecipando a una partita di calcio con la vittima in squadre avversarie. A un certo punto, il sospettato avrebbe colpito la vittima al viso e poi avrebbe continuato a colpirla alla nuca".