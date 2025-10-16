Il sindaco di Betlemme in Italia, incontro speciale con Tuttosport: "Senza giustizia non può esserci pace"

Pace, giustizia, libertà. E un aiuto concreto, rapido, efficace ai palestinesi che hanno bisogno di tutto, dopo due anni di indicibili sofferenze. Nella sera di Italia-Israele , a Verbania, 500 km a Ovest di Udine , tocca l’anima l’incontro con Maher Nicola Canawati, 47 anni, sindaco di Betlemme, in visita in Italia proprio al tempo della speranza suscitata dal piano Trump , sottoscritti a Sharm el-Sheik. Il signore dal sorriso cordiale che incontro sulle rive del Lago Maggiore si è lasciato alle spalle la partecipazione alla Marcia per la Pace di Assisi: «L’ho vissuta con emozione e gratitudine profonda nei confronti del popolo italiano, per la sua generosità e per la sua solidarietà. È stata un’iniziativa molto importante, contro la guerra in Palestina, in Ucraina, in tutti i Paesi sconvolti dai conflitti. Dove non c’è giustizia, non ci può essere pace». Ci vediamo a casa di Luca Scolari , il supermanager di grandi campioni e filantropo molto apprezzato in campo internazionale; l’uomo del Giubileo dello sport con Giovanni Paolo II; di Assist for Peace, il progetto dal quale, nel 2017, è scaturito il playground costruito nel quartiere armeno di Gerusalemme, dagli albori sostenuto dall’indimenticabile Muhammad Ali che scomparve un anno prima dell’apertura dell’impianto; da Buffon, Djokovic, Gallinari, Nibali, Valentino Rossi, Venditti, Vettel, Zanetti, Ancelotti che l’ha inaugurato.

L’ostinazione che rende possibili le missioni impossibili

Là, nella Città Santa, dove bambini di ogni etnia e religione giocano insieme. Scolari, con l’ostinazione che rende possibili le missioni impossibili, nel 2019 ha coronato un altro sogno: il campo di calcio intitolato a Davide Astori, realizzato a Betlemme con il contributo del Cagliari e della Fiorentina. Quando ne parla, Canawati sorride: «Lo sa? È talmente frequentato tutto il giorno e la sera sino a tarda notte, essendo riusciti a dotarlo dell’illuminazione, che ne avremmo bisogno di un altro. Siamo in overbooking». Ascolta e prende attentamente nota Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania che nel pomeriggio ha calorosamente ricevuto in municipio il Mayor of Betlehem.

Il coraggio e la dignità

Betlemme è la capitale del Governatorato omonimo che fa parte dei Territori Palestinesi, in Cisgiordania, a 10 km da Gerusalemme, a 73 km in linea d’aria da Gaza. Uno dei luoghi religiosi più importanti dell’umanità è circondato dal muro eretto da Israele, asfissiato dai controlli, dai checkpoint, dagli insediamenti dei coloni, dalle sistematiche limitazioni della libertà di movimento e dei diritti civili che condizionano la vita degli abitanti, ridotti allo stremo. «Due anni di guerra a Gaza hanno azzerato il turismo, precipitando la nostra economia in una crisi molto pesante, piombandola nella stagnazione. Il novanta per cento dei bambini non può andare a scuola perché le famiglie non se lo possono permettere; la disoccupazione ha raggiunto il 65 per cento; migliaia di persone hanno lasciato la nostra terra. Il nostro Comune ha sempre meno risorse per i servizi pubblici e da tre mesi non riesce a pagare gli stipendi dei suoi dipendenti. Vero, Carmen?». Carmen è Carmen Ghattas, la funzionaria della municipalità betlemita che accompagna il sindaco, coniugando l’efficienza del suo ruolo alla gentilezza dei modi, al sorriso da cui traspaiono la dignità e il coraggio, insiti nel messaggio di Canawati che corre dal cuore della Natività a Verbania. Un viaggio che sembrava addirittura dovesse saltare perché l’onnipresente, occhiuta vigilanza israeliana aveva trattenuto per quattro ore il sindaco di Betlemme all’aeroporto di Tel Aviv, facendogli perdere l’aereo e obbligandolo a ricomprarsi il biglietto. «Ho spiegato a chi mi aveva fermato che non sono un terrorista e andavo in Italia per testimoniare l’ansia di pace e le sofferenze dei palestinesi, ma c’è voluto l’intervento del consolato italiano perché, finalmente, mi lasciassero partire».

Padre Ibrahim

Squilla il cellulare di Scolari, c’è Padre Ibrahim che chiama dalla Palestina per un saluto. Padre Ibrahim Faltas, 61 anni, è il francescano egiziano, Direttore delle diciotto Scuole della Custodia di Terra Santa, Vicario della Custodia di Terra Santa dal 2022 al 2025. ‘Un dono di Dio’, così lo chiamano i betlemiti, da quando nel 2002, fu lui il risolutivo mediatore fra i palestinesi che trovarono rifugio nella Basilica della Natività assediata dai soldati israeliani. Canawati osserva: «L’amore per la Palestina e la dedizione assoluta al servizio del prossimo rendono Padre Ibrahim amatissimo dalla nostra gente». Al telefono, il religioso trasmette speranza e inquietudine per ciò che potrà accadere dopo Sharm el-Sheikh. Di nuovo il sindaco di Betlemme: «In questi giorni, gli sviluppi della situazione alimentano l’aspirazione a un futuro migliore, ma senza farci illusioni. Siamo abituati a fare i conti con la realtà. Sappiamo quanto abbiamo sofferto, quanto soffriamo e quanto abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti».

Il riconoscimento

Nella sera di Italia-Israele, si parla di quanto lo sport e la sua formidabile cassa di risonanza planetaria possano aiutare la Palestina a ottenere un riconoscimento internazionale sempre più ampio. Attualmente, sono 152 su 193 membri dell’Onu a riconoscerla come Stato sovrano e indipendente. Dal 1998, la federazione calcistica (Pfa) è affiliata alla Fifa e alla Confederazione Asiatica del Calcio (Afc); dal 2001 della Federazione calcistica dell’Asia Occidentale (Waff) che riunisce Giordania, Libano, Iraq, Siria, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Bahrein. Il sindaco di Betlemme vola alto sulle polemiche che hanno preceduto Italia-Israele a Udine e su ciò che, mentre parliamo, sta accadendo nel capoluogo friulano, all’esterno del Blu Energy Stadium. C’è un concetto fondamentale che a Canawati preme ribadire: «Tanto più la Palestina sarà riconosciuta a ogni livello, in campo internazionale, quanto più ci sarà data la forza per andare avanti lungo la strada della pace e della giustizia. È questo ciò che conta».