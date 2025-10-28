Chiamatelo Padre Dani Alves: la nuova vita da predicatore, "Ho fatto un patto con Dio"

Uno stravolgimento di vita, un cambiamento radicale. Protagonista? Il secondo giocatore nella storia del calcio con più trofei vinti in carriera (dietro soltanto a Leo Messi): si tratta di Dani Alves . L'ex terzino brasiliano ha vissuto periodi complicati, con l'accusa di violenza sessuale e la richiesta di condanna a 4 anni e mezzo di carcere. Un'accusa dalla quale il marzo scorso è stato assolto , dando adesso il là alla sua nuova vita come... predicatore.

Dani Alves, nuova vita da... predicatore

Come testimoniato da un video pubblicato da ElEspanol, Dani Alves è stato visto in una chiesa di Girona, trovando rifugio nella fede cristiana evangelica. Nel video l'ex calciatore coinvolge gli altri credenti con le sue prediche, ed è protagonista dei consueti canti e balli. Il suo messaggio alla congregazione è: "Dovete avere fede in Dio. Io ne sono la prova. Ho stretto un patto con Dio". Un cambio di vita radicale dunque per Dani Alves, che dopo una parentesi difficile si è affidato alla Chiesa per dare un nuovo indirizzo alla sua esistenza.

I titoli vinti in carriera

Dani Alves è uno dei calciatori più vincenti nella storia del calcio mondiale, con ben 44 titoli vinti (solo Messi ha fatto meglion con 46). L'ex terzino ha vinto: con il Bahia: 1 Copa do Nordeste; con il Siviglia 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa spagnola, 2 Coppe Uefa, 1 Supercoppa Europea; con il Barcellona 6 Liga, 4 Coppe del Re, 4 Supercoppe spagnole, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 3 Mondiali per Club; con la Juventus 1 campionato, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana; con il Psg 2 Ligue1, 1 Coppa di Francia, 2 Supercoppe francesi; con il San Paolo 1 campionato Paulista e infine con il Brasile 2 Coppe America, 2 Confederations Cup, 1 Olimpiade, 1 Mondiale Under 20.