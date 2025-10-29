Doppi gialli, perdite di tempo e un nuovo fuorigioco: le proposte studiate dall’IFAB

Durante la recente riunione dei Football and Technical Advisory Panels (FAP-TAP) dell’IFAB, presieduta da Noel Mooney, amministratore delegato della Football Association of Wales, si è discusso di nuove misure per rendere il gioco più scorrevole e ridurre al minimo le interruzioni. Gli esperti hanno anche fatto il punto sulle modifiche regolamentari entrate in vigore il 1° luglio 2025 e sulle precisazioni che saranno introdotte nella stagione 2026/27, come quella relativa ai doppi tocchi accidentali nei rigori. L’incontro ha rappresentato un passo importante nel percorso di modernizzazione del regolamento, con l’obiettivo di rendere le partite più dinamiche, chiare e rispettose dello spirito sportivo . E l'attenzione quindi si è concentrata sulle perdite di tempo, sui doppi gialli e sulla proposta di un nuovo modello di fuorigioco .

Ifab e la riunione sulle perdite di tempo

Uno dei temi centrali della riunione ha riguardato la lotta contro le perdite di tempo, considerate uno dei principali ostacoli alla fluidità del calcio moderno. Dopo il successo delle regole che impongono ai portieri di rilasciare il pallone entro otto secondi (con l’assegnazione di un calcio d’angolo in caso di infrazione), si è discusso di estendere questo principio anche ad altre situazioni di gioco. Tra le proposte emerse figurano:

l’introduzione di un conteggio anche per rimesse laterali e rinvii dal fondo,

nuove strategie per limitare i ritardi dovuti a infortuni o sostituzioni.

L’obiettivo è mantenere un ritmo di gioco elevato, evitando interruzioni inutili e garantendo un’esperienza più coinvolgente sia per i giocatori che per il pubblico.

VAR, doppi gialli e fuorigioco: verso un sistema più equo

Un altro punto di rilievo ha riguardato il ruolo del VAR e la gestione dei doppi cartellini gialli. Durante la riunione è stato proposto che gli arbitri addetti alla revisione video possano intervenire anche quando un giocatore viene espulso per un secondo giallo che in realtà non c'era. Quindi, quando la seconda ammonizione viene mostrata erroneamente a un giocatore. Questa misura, se approvata, sarà discussa ufficialmente nel meeting annuale dell’IFAB del 20 gennaio 2026 a Londra. Nel frattempo, i panel hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti grazie alle linee guida “Solo il capitano”, che limitano il dialogo con l’arbitro al solo capitano della squadra. La raccomandazione è di rendere questa prassi obbligatoria nelle Regole del Gioco, vista la sua efficacia nel migliorare il rispetto e la comunicazione in campo. Infine, si è parlato anche della sperimentazione di una nuova interpretazione del fuorigioco, volta a ridurre le decisioni millimetriche e favorire un calcio più offensivo. Tuttavia, su questo fronte serviranno ulteriori test e valutazioni prima di arrivare a una decisione definitiva.