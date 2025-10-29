Superlega, schiaffo Real all'Uefa! "Abuso di posizione, chiederemo i danni"

La Superlega , l'innovativa competizione che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del calcio così come lo conosciamo, resta ancora soltanto un'idea. Molti dei club si sono allontanati dal progetto ( la situazione della Juve è più complessa ) ma il Real Madrid ha sempre continuato a combattere contro la Uefa e non solo per far valere i propri diritti. Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, i Blancos hanno comunicato un'importante vittoria nella battaglia legale contro i principali organi del calcio europeo.

Il comunicato del Real Madrid: "Violata la libera concorrenza"

"Il Real Madrid C. F. accoglie con favore il fatto che il Tribunale Provinciale di Madrid abbia respinto i ricorsi presentati da Uefa, RFEF e LALIGA, confermando che la Uefa, in materia di Super League, ha gravemente violato le regole di libera concorrenza dell'Unione Europea in linea con la sentenza della CGUE per abuso della sua posizione dominante". Con queste parole inizia la lunga nota del club madrileno, che si dice pronto a continuare su questa strada: "Questa sentenza apre la strada al risarcimento dei danni sostanziali subiti dal club. Il Real Madrid riferisce inoltre che nel corso del 2025 ha tenuto numerose discussioni con la Uefa per cercare soluzioni, senza raggiungere alcun impegno in merito a una governance più trasparente, sostenibilità finanziaria, protezione della salute dei giocatori e miglioramenti nell'esperienza dei tifosi, compresi modelli di trasmissione gratuiti e accessibili a livello globale come nel caso della Coppa del Mondo per club FIFA. Di conseguenza, il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio globale e dei tifosi, chiedendo alla Uefa i danni sostanziali subiti".

Uefa: "La sentenza non mina le attuali regole"

La risposta della Uefa non è tardata ad arrivare. La Federcalcio Europea in una nota ha comunicato: "La sentenza non convalida il progetto di “Superlega” abbandonato nel 2021, né mina le attuali norme di autorizzazione della UEFA, adottate nel 2022 e aggiornate nel 2024, che restano pienamente in vigore. Tali regole garantiscono che ogni competizione transfrontaliera venga valutata secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Questo sviluppo segue la recente adozione da parte del Parlamento europeo, nel corso di questo mese, di una risoluzione storica che ribadisce esplicitamente la propria opposizione alle “competizioni separatiste”, in quanto “mettono in pericolo l’intero ecosistema sportivo”. La UEFA esaminerà con attenzione la sentenza prima di decidere eventuali ulteriori passi, e per il momento non rilascerà altri commenti. Continueremo a lavorare con federazioni, leghe, club, calciatori, tifosi e autorità pubbliche per salvaguardare l’unità del calcio europeo".

