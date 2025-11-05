Candreva torna in Nazionale: è il nuovo assistente dell'Italia U15

192 presenze con la maglia della Lazio , 151 con quella dell' Inter e anche una breve esperienza alla Juve : Antonio Candreva ha giocato per anni in Serie A ma, ora che si è ritirato , è pronto a una nuova fase della sua vita . L'ex centrocampista, infatti, ha conseguito il patentino da allenatore UEFA B ed è entrato a far parte dello staff dell'Italia U15 .

Il comunicato della FIGC

A comunicarlo è stata la FIGC, con la seguente nota: “A completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi“.

Le parole di Candreva: "È un privilegio"

“Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia - ha detto l'ex Inter e Lazio -. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l’ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità”.

