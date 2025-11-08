Gran Galà del Calcio, tutti i premiati: Tuttosport miglior sito sportivo

Arezzo, 8 novembre 2025 – Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo.
Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà.
Alfani: "Dietro c'è tantissimo lavoro"
Donato Alfani ha dichiarato: «Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c'è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L'elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione. Per l'Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l'anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00».
L’appuntamento del 10 novembre vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano, con una cerimonia che celebrerà l’eccellenza sportiva e il valore umano di dirigenti, allenatori, calciatori e giornalisti.
Di seguito i nomi dei premiati.
Premiati Serie A
Miglior Portiere™ Marco CARNESECCHI
Miglior Difensore™ Alessandro BASTONI
Miglior Centrocampista™ Rolando MANDRAGORA
Miglior Attaccante™ Mateo RETEGUI
Miglior Calciatore™ Scott MCTOMINAY
Miglior Giovane Calciatore™ Nico PAZ
Miglior Goal™ Pietro COMUZZO / Ylber RAMADANI
Miglior Procuratore™ Giuseppe RISO
Miglior Allenatore™ Antonio CONTE
Miglior Giovane Allenatore™ Cesc FÀBREGAS / Raffaele PALLADINO
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Massimo TARANTINO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Dario ROSSI
Miglior Club™ S.S.C. NAPOLI
Miglior Presidente™ Aurelio DE LAURENTIIS
Miglior Dirigente Sportivo™ Marco DI VAIO
Miglior Direttore Sportivo™ Tony D’AMICO
Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Giovanni MANNA
Miglior Team Manager™ Alberto MARANGON
Miglior Addetto Stampa™ Luigi CRIPPA
Miglior Responsabile Comunicazione™ Andrea ANSELMI
Premio Gestione Social™ A.S. ROMA
Miglior Arbitro CAN™ Daniele DOVERI
Miglior Arbitro VAR™ Aleandro DI PAOLO
Miglior Esordiente™ Ange-Yoan BONNY
Miglior Calciatore Rivelazione™ Tommaso BALDANZI
Miglior Giovane Talento™ Alieu NJIE
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ A.C. MONZA
Premio Speciale™ Edoardo BOVE
Premio alla Carriera™ Alessandro FLORENZI Claudio RANIERI
Premiati Serie A Top 11
Miglior Portiere Top 11™ Mile SVILAR
Miglior Terzino Destro Top 11™ Giovanni DI LORENZO
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Federico DIMARCO
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Evan N’DICKA
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Francesco ACERBI
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Riccardo ORSOLINI
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Kenan YILDIZ
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Samuele RICCI
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Éderson DOS SANTOS
Miglior Attaccante Top 11™ Marcus THURAM / Moise KEAN
Miglior Attaccante Top 11™ Ademola LOOKMAN
Miglior Mister Top 11™ Cristian CHIVU
Premiati Serie A femminile
Miglior Portiere™ Cecilía Rán RÚNARSDÓTTIR
Miglior Difensore™ Ivana ANDRÉS
Miglior Centrocampista™ Manuela GIUGLIANO
Miglior Attaccante™ Martina PIEMONTE
Miglior Calciatrice™ Cristiana GIRELLI
Miglior Goal™ Barbara BONANSEA
Miglior Club™ JUVENTUS F.C.
Miglior Allenatore™ Massimiliano CANZI
Miglior Presidente™ Gianluca FERRERO
Miglior Direttore Sportivo™ Gianmarco MIGLIORATI
Premio Gestione Social™ A. S. ROMA
Premio Speciale Miglior Giovane™ Giorgia ARRIGONI
Premiati Serie BMiglior Portiere™ Adrian ŠEMPER
Miglior Difensore™ Marco RUGGERO / Mehdi DORVAL
Miglior Centrocampista™ Salvatore ESPOSITO / Simone SANTORO
Miglior Attaccante™ Armand LAURIENTÉ
Miglior Calciatore™ Domenico BERARDI
Miglior Giovane Calciatore™ Francesco Pio ESPOSITO
Miglior Goal™ Matteo MAGGIO / Edoardo SOLERI
Miglior Procuratore™ Giovanni TATEO / Valeriano NARCISI
Miglior Allenatore™ Filippo INZAGHI
Miglior Giovane Allenatore™ Fabio GROSSO / Gianluca PAGLIUCA
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Giuseppe VECCHIO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Massimo BAVA
Miglior Club™ U.S. SASSUOLO CALCIO
Miglior Presidente™ Giuseppe CORRADO
Miglior Direttore Sportivo™ Francesco PALMIERI / Davide VAIRA / Simone GIACCHETTA
Miglior Giovane Direttore Sportivo™ Matteo LOVISA
Miglior Dirigente Sportivo™ Giovanni CARNEVALI
Miglior Addetto Stampa™ Mario DI CAPUA / Jacopo GISMONDI
Miglior Team Manager™ Matteo VISANI
Miglior Arbitro CAN™ Kevin BONACINA
Miglior Calciatore Rivelazione™ Andrea ADORANTE
Miglior Esordiente™ Niccolò FORTINI
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani™ MANTOVA 1911
Premio Gestione Social™ U.S. CATANZARO 1929
Premio Speciale Miglior Realizzatore™ Massimo CODA
Premio alla Carriera™ Fabio LUCIONI
Premiati Serie B Top 11
Miglior Portiere Top 11™ Demba THIAM
Miglior Terzino Destro Top 11™ Romano FLORIANI MUSSOLINI
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Leonardo SERNICOLA
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Simone CANESTRELLI
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Matteo BIANCHETTI
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Idrissa TOURÉ / Matteo TRAMONI
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Jari VANDEPUTTE
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ İsak VURAL
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Giuseppe LEONE
Miglior Attaccante Top 11™ Pietro IEMMELLO
Miglior Attaccante Top 11™ Cristian SHPENDI
Miglior Mister Top 11™ Giovanni STROPPA
Premiati Serie C
Miglior Portiere Girone A™ Mattia FORTIN
Miglior Portiere Girone B™ Gianmarco VANNUCCHI
Miglior Portiere Girone C™ Antony IANNARILLI
Miglior Difensore Girone A™ Giuseppe CUOMO
Miglior Difensore Girone B™ Tiago CASASOLA
Marco CHIOSA Miglior Difensore Girone C™ Tommaso CANCELLOTTI
Miglior Centrocampista Girone A™ Dominic VAVASSORI
Miglior Centrocampista Girone B™ Andrea CORBARI
Miglior Centrocampista Girone C™ Enrico OVISZACH
Miglior Attaccante Girone A™ Vanja VLAHOVIĆ
Miglior Attaccante Girone B™ Emanuele CICERELLI
Miglior Attaccante Girone C™ Facundo LESCANO
Miglior Calciatore Girone A™ Mattia BORTOLUSSI
Miglior Calciatore Girone B™ Andrea FRANZONI
Miglior Calciatore Girone C™ Marco TUMMINELLO
Miglior Allenatore Girone A™ Matteo ANDREOLETTI
Miglior Giovane Allenatore Girone A™ Andrea CHIAPPELLA
Miglior Allenatore Girone B™ Fabio GALLO
Miglior Giovane Allenatore Girone B™ Ignazio ABATE
Miglior Allenatore Girone C™ Raffaele BIANCOLINO
Miglior Giovane Allenatore Girone C™ Pietro DE GIORGIO
Miglior Goal Girone A™ Cristian BUONAIUTO
Miglior Goal Girone B™ Edoardo SAPORITI / Davide MEROLA
Miglior Goal Girone C™ Cosimo PATIERNO
Miglior Presidente Girone A™ Francesco PEGHIN
Miglior Presidente Girone B™ Antonio GOZZI / Daniele SEBASTIANI
Miglior Presidente Girone C™ Angelo Antonio D’AGOSTINO
Miglior Direttore Sportivo Girone A™ Massimiliano MIRABELLI
Miglior Direttore Sportivo Girone B™ Matteo SUPERBI / Pasquale FOGGIA
Miglior Direttore Sportivo Girone C™ Mario AIELLO / Elio DI TORO
Miglior Procuratore Serie C™ Felice EVACUO
Miglior Addetto Stampa Girone A™ Matteo PISONI
Miglior Addetto Stampa Girone B™ Matteo MAINETTI
Miglior Addetto Stampa Girone C™ Gianluca MONTI / Michele LODATO
Miglior Squadra Girone A™ CALCIO PADOVA
Miglior Squadra Girone B™ VIRTUS ENTELLA
Miglior Squadra Girone C™ U.S. AVELLINO 1912
Miglior Calciatore Rivelazione Girone A™ Joshua TENKORANG
Miglior Calciatore Rivelazione Girone B™ Antonio DI NARDO
Miglior Calciatore Rivelazione Girone C™ Emanuele SCHIMMENTI
Miglior Calciatore Esordiente Girone A™ David STÜCKLER
Miglior Calciatore Esordiente Girone B™ Guglielmo MIGNANI
Miglior Calciatore Esordiente Girone C™ Raffaele ROMANO / Luciano PELUSO
Miglior Arbitro™ Andrea ZANOTTI
Premio Gestione Social™ CATANIA F.C.
Miglior Dirigente Sportivo Girone A™ Massimo CRIPPA
Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Carlo MAMMARELLA
Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Vincenzo GRECO
Miglior Responsabile Area Scouting™ Andrea INNOCENTI
Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Angelo LONDRILLO
Premio Speciale™ Guglielmo MANZO / Avv. Eduardo CHIACCHIO
Premio alla Carriera™ Marco FIRENZE / Christian ARGURIO
Premiati Serie C Top 11
Miglior Portiere Top 11™ Alessandro CONFENTE
Miglior Terzino Destro Top 11™ Edoardo PIEROZZI
Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Fabio TITO
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Mirko MICELI
Miglior Difensore Centrale Top 11™ Andrea TIRITIELLO
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11™ Roberto DE ROSA
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11™ Ismail ACHIK
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Matteo DAGASSO
Miglior Centrocampista Centrale Top 11™ Antonio PRISCO
Miglior Attaccante Top 11™ Andrea FERRARIS
Miglior Attaccante Top 11™ Emiliano PATTARELLO
Miglior Mister Top 11™ Silvio BALDINI
Premiati squadre Serie D
Miglior Squadra™
A.C. BRA CASARANO CALCIO
S.S.D. DOLOMITI BELLUNESI
FORLÌ F.C.
GUIDONIA MONTECELIO 1937
F.C. U.S. LIVORNO 1915
A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA
U.S. SAMBENEDETTESE
SIRACUSA CALCIO 1924
Premiati Media e Informazione
Giornalista Sportivo Uomo™ Fabrizio ROMANO
Giornalista Sportiva Donna™ Simona ROLANDI
Miglior Telecronista Sportivo™ Dario MASTROIANNI
Miglior Conduttore Sportivo™ Marco CATTANEO
Miglior Conduttrice Sportiva™ Sara BENCI
Miglior Commento Tecnico™ Andrea STRAMACCIONI
Miglior Opinionista Sportivo™ Paolo DI CANIO
Miglior Giornalista Bordocampo Uomo™ Marco NOSOTTI
Miglior Giornalista Bordocampo Donna™ Giusy MELONI
Miglior Direttore di Testata Sportiva «Quotidiano»™ Guido VACIAGO
Miglior Direttore di Testata Sportiva «TV»™ Federico FERRI
Miglior Direttore di Testata Sportiva «WEB»™ Emanuele CORAZZI
Miglior Direttore di Testata™ Alberto BRANDI
Miglior Programma Televisivo Sportivo™ LA DOMENICA SPORTIVA
Miglior Format Televisivo Sportivo™ SKY CALCIO CLUB
Miglior Rubrica Sportiva™ BORDOCAM
Miglior TG Sportivo™ SPORT MEDIASET
Miglior Programma Radiofonico Sportivo™ MAI VISTO ALLA RADIO
Miglior Redazione Sportiva TV™ SKY SPORT 24
Miglior Redazione Sportiva WEB™ TUTTOMERCATOWEB
Miglior Redazione Sportiva Agenzia di Stampa™ ANSA
Miglior Redazione Sportiva Quotidiano™ CORRIERE DELLA SERA
Miglior Redazione Sportiva Radio™ RAI RADIO 1 SPORT
Miglior Redazione Sportiva Online™ SPORTITALIA
Miglior Quotidiano Sportivo™ CORRIERE DELLO SPORT
Miglior Quotidiano Sportivo Online™ TUTTOSPORT.COM
Miglior Portale Sportivo™ FANTACALCIO
Miglior Web TV Sportiva™ VIOLA CHANNEL
Miglior Radio Sportiva™ RADIO SPORTIVA
Miglior Speciale Sportivo TV™ Michele PADOVANO
Premio Speciale Trasmissione Sportiva™ CHAMPIONS NIGHT
Premio Speciale TV™ NETWEEK CALCIO SHOW
Premio Speciale™ AMARANTO CHANNEL TUTTO SALERNITANA
Premio alla Carriera™ Italo CUCCI
