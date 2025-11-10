Kings Cup, Florenzi sfida Bobo Vieri: Matilde Pavan lancerà il dado  

Parallelamente alla Serie A c’è un campionato attira sempre più giovani, perché anche quest’anno la Kings League sta facendo numeri pazzeschi. Una sorta di calcio-fantasy alla quale si stanno appassionando in tanti; il risultato può cambiare all’ultimo secondo, i gol possono valere doppio e c’è anche un lancio del dado che può ribaltare tutto.
Il calcio femminile nella Kings League
In occasione della prima partita del round di Last Chance per accedere ai Quarti di Finale della Kings Cup Lottomatica.sport italy, in programma oggi alle 18 tra BIGBRO e D-POWER, a tirare il dado nell’half-time sarà Matilde Pavan, centrocampista classe 2004 della Juventus in prestito al Como, considerata uno dei migliori talenti della nazionale femminile italiana.
Florenzi vs Vieri
Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese si affrontano due squadre nelle quali ci sono nomi da cerchiare in rosso, si tratta di ex calciatori che dopo essersi ritirati hanno deciso di entrare nel mondo della Kings League: nella BIGBRO giocano Davide Moscardelli e Alessandro Florenzi, che scende in campo con il soprannome “Spizzi”; dall’altra parte, il co-presidente della D-POWER è Bobo Vieri che affianca la presidentessa della squadra Diletta Leotta.