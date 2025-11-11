Zidane svela il ritorno in panchina: “Lo farò per un po’, anche presto”

Zinedine Zidane si prepara a tornare in panchina. L’ex fuoriclasse francese, simbolo di eleganza e carisma dentro e fuori dal campo, non allena dal suo secondo addio al Real Madrid nell’estate del 2021. Da allora, il suo nome è stato accostato a numerosi club europei di primo piano, ma Zizou ha sempre preferito attendere il momento e il progetto giusti, fedele a uno stile fatto di pazienza, riflessione e misura. Ma ha lasciato sempre qualche indizio sulla sua volontà di tornare a mettersi in gioco .

Zidane ritorna in pista: la rivelazione sul futuro

Zidane è tornato sotto i riflettori in occasione di una partita di beneficenza organizzata dall’associazione “Un sorriso una speranza di vita” allo stadio Mayol di Tolone. Un evento all’insegna della solidarietà, durante il quale l’ex campione del mondo ha concesso ai presenti un piccolo ma significativo indizio sul suo futuro. Davanti ai tifosi e ai giornalisti che lo attendevano a bordo campo, ha infatti dichiarato: "Farò l'allenatore per un po'" — e poi, con il suo sorriso disarmante, ha aggiunto: "E anche presto anche". Parole semplici ma dal forte peso simbolico, che riaccendono le speranze di chi sogna di rivederlo presto protagonista su una panchina importante. Il legame più forte, al momento, sembra essere quello con la Nazionale francese. Zizou, infatti, è da tempo indicato come il naturale erede di Didier Deschamps, suo ex compagno di squadra e attuale commissario tecnico dei Bleus.

Deschamps ha già annunciato che lascerà la guida della Francia dopo i Mondiali del 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Quella sarà la conclusione di un ciclo straordinario, durato ben quattordici anni, in cui la nazionale francese è tornata stabilmente tra le grandi del calcio mondiale. E proprio in quel momento, con una nuova generazione di talenti pronta a esplodere, Zidane potrebbe finalmente raccogliere il testimone per inaugurare un nuovo capitolo della storia dei Bleus, quello che molti considerano il suo destino naturale.