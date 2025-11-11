Pessina da record, è già nella storia: eguagliato il dato di Buffon 

Minuto 8 di Bologna-Napoli : Skorupski è costretto a uscire dal terreno di gioco per infortunio e al suo posto entra Massimo Pessina . Il classe 2007 è alla sua prima presenza in Serie A e i Campioni d'Italia guidati da Antonio Conte sono un avversario tosto, ma il giovane portiere rossoblù si dimostra subito a suo agio: tante parate di livello e porta inviolata . 2-0.

Debutto da record: come lui solo Buffon e Scuffet

Un esordio a dir poco positivo e che resterà negli annali. Come riportato da Opta, infatti, Pessina è il primo portiere nato dal 2007 a giocare nei migliori cinque campionati europei, ed è anche il terzo portiere minorenne in Serie A a non subire gol dal 1994/95. Chi insieme a lui? Gianluigi Buffon in Parma-Milan del 1995 e Simone Scuffet in Bologna-Udinese del 2014.

Bologna, Pessina titolare dopo la sosta?

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Skorupski hanno rilevato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per circa 45 giorni. Di certo il polacco contro l'Udinese, il 22 novembre, non ci sarà, ma rischia di non esserci neanche Ravaglia, secondo portiere del Bologna e anche lui al momento infortunato. Se non recupererà in tempo, ecco quindi che Pessina potrebbe trovare ancora spazio.