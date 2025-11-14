Tuttosport.com
Salute mentale e alimentazione: la Lnd lancia il canale Telegram con Serenis

Un nuovo spazio digitale per parlare di salute mentale, alimentazione e benessere nel mondo del calcio dilettantistico
1 min
salute mentale lnd
Salute mentale e alimentazione: la Lnd lancia il canale Telegram con Serenis
TORINO - Nasce il canale Telegram ufficiale “Serenis x Lega Nazionale Dilettanti”, un nuovo spazio digitale per parlare di salute mentale, alimentazione e benessere nel mondo del calcio dilettantistico.
Ogni settimana la community potrà ricevere contenuti esclusivi, consigli pratici e risposte alle proprie domande grazie alla partecipazione di una psicologa e di una nutrizionista del team Serenis.
L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra Serenis, Mental Health Partner della Lega Nazionale Dilettanti, e la Lnd stessa, con l’obiettivo di creare un luogo di ascolto e confronto, dove le ragazze e i ragazzi possano trovare spunti utili per prendersi cura di sé dentro e fuori dal campo.
Il canale telegram sarà online da oggi a questo link: http://bit.ly/4qWlEpu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

