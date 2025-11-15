Milan, Reijnders è sicuro: "Scudetto? Ecco cosa penso". Poi il commento sull'Inter

Dopo aver lasciato il segno con la maglia del Milan , la scorsa estate Tijjani Reijnders è diventato un giocatore del Manchester City per circa 55 milioni di euro. Il centrocampista olandese si è subito ambientato in Premier League, con 1 gol e 2 assist in 10 presenze, ma è rimasto molto legato ai colori rossoneri .

Derby della Madonnina: Reijnders vota Milan

Intervistato da Sportmediaset, infatti, il classe 1998 ha detto: "Sicuramente guarderò il derby, non ci sono dubbi, e supporterò il Milan. Stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Il derby della Madonnina è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti. Il Milan può vincere lo scudetto? La possibilità di vincere quest'anno c'è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto". (E anche Pulisic ci crede).

"Mondiale? Siamo sulla buona strada, dobbiamo finire il lavoro con la Lituania"

Ora la sua Olanda si prepara a sfidare la Lituania, sfida importante per la qualificazione al prossimo Mondiale: "Siamo sulla buona strada, ma non è ancora fatta. Dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile. Ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione con la Polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì".