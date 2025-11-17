Totti-Blasi, c'è la data del divorzio: dai rolex agli alimenti, ecco tutte le curiosità

Arriverà nella prossima primavera, proprio nel giorno dell'equinozio del 21 marzo, la parola fine al matrimonio tra l'ex capitano della Roma , Francesco Totti , e la conduttrice Ilary Blasi . In quella data - secondo quanto scrive Il Messaggero - è fissata l'udienza davanti al tribunale civile della Capitale che dovrebbe rappresentare l'ultimo snodo giudiziario con cui si chiuderà il rapporto tra i due, protagonisti di una lunga storia sentimentale in cui non sono però mancati momenti di burrasca e scontri. L'avvio del procedimento davanti ai giudici civili risale al 24 ottobre del 2022. Da quel giorno è stata una battaglia senza esclusione di colpi. Nell'aprile scorso è stato ascoltato in una audizione lampo, durata poco più di venti minuti, il personal tranier Cristiano Iovino , 36 anni, il quale ha confermato che tra lui e Ilary nel 2020 sarebbe intercorsa una "vera ed intensa relazione sentimentale".

La guerra dei Rolex

Il teste, indicato dai difensori dell'ex calciatore, avrebbe aggiunto che al tempo Ilary gli aveva confidato che il suo matrimonio era già in crisi nera. Una ricostruzione già contestata in passato dalla Blasi che aveva affermato che tra lei e Iovino non ci sarebbe stata alcuna storia ma una semplice frequentazione. Al momento Totti versa all'ex moglie 12.500 euro al mese ma la showgirl ne aveva chiesti 24 mila e punta ad ottenerne almeno 18 mila. Parallelamente al procedimento sul divorzio ha viaggiato la "guerra dei Rolex" sulla 'gestione' dei quattro cronografi di lusso appartenuti alla coppia. Anche questa vicenda è finita all'attenzione dei giudici. Nel giugno del 2023 i magistrati hanno stabilito che gli orologi dovranno rimanere nella disponibilità sia di Blasi che di Totti. Quanto stabilito non riguarda la proprietà ma il possesso degli orologi, la cui restituzione era stata sollecitata dall'ex capitano giallorosso.

Nuova residenza per Totti

I problemi per il numero 10 non sembrano, però, confinati alla sola relazione con la quasi ex moglie. Totti e la nuova compagna Naomi Bocchi hanno deciso di lasciare l'attico da 270 metri quadrati nella zona di Roma Nord in cui si erano trasferiti, in affitto, circa tre anni fa. Un addio improvviso legato a problemi di infiltrazioni nel mega appartamento e che avrebbe portato a dissidi con il proprietario dell'attico. A breve il trasferimento nella vicina area degli Orti della Farnesina. Li il 'Capitano' potrà continuare a coltivare la sua passione per il padel. Un sport condiviso con il figlio Cristian con cui, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe avviato una società che gli ha permesso di accedere a finanziamenti pubblici destinati alle imprese giovanili. Denaro che verrà utilizzato per la costruzione di un centro padel nella zona di via della Magliana, nel quadrante sud della Capitale.